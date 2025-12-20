Habilitan el libre estacionamiento en Lomas de Zamora por las Fiestas

Para darles más comodidades a los vecinos que salen a hacer compras y actividades por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Municipio habilitó el libre estacionamiento en los centros comerciales de Lomas de Zamora.
A raíz de gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, la medida para facilitar la circulación y favorecer la actividad se aplicará el lunes 22, martes 23, miércoles 24, lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de diciembre. También habrá libre estacionamiento en el marco de la festividad de Reyes Magos durante el sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero.
Las personas podrán dejar sus vehículos en calles céntricas sin inconvenientes, respetando siempre los espacios de carga y descarga, rampas, paradas de colectivos, entrada/salidas de garage, los lugares para personas con discapacidad y las bicisendas.
Este sábado, desde las 17, en la Plaza Grigera se realizará el Festival Navidad en Comunidad con los recitales gratuitos de Nonpalidece, La Bomba de Tiempo y Chala Rasta. Además de disfrutar de una tarde con muy buena música, los vecinos podrán donar juguetes que serán entregados a chicos y chicas de instituciones barriales a través de la campaña solidaria del Programa Compartir Lomas.
En la plaza de la Avenida Hipólito Yrigoyen al 8700 también habrá stands de industrias cerveceras lomenses y la tradicional Feria Artesanal con puestos de cerámica, madera, tejido, cuero, indumentaria, adornos, diseño, bijouterie, mates, sahumerios, accesorios y decoración, entre otros.
En Lomas ya comenzaron los preparativos para el tradicional desfile de Reyes Magos que se realizará el lunes 5 de enero en las calles céntricas de la ciudad. La 95° edición de la caravana comenzará en el cruce de Meeks y Laprida para llegar hasta la Plaza Grigera.