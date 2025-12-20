sábado 20 de diciembre de 2025
20 de diciembre de 2025
Desde el Municipio.

Habilitan el libre estacionamiento en Lomas de Zamora por las Fiestas

La medida busca darles más comodidades a los vecinos que salen a hacer compras y actividades en los centros comerciales.

El objetivo es facilitar la circulación y favorecer la actividad comercial en Lomas.

Para darles más comodidades a los vecinos que salen a hacer compras y actividades por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Municipio habilitó el libre estacionamiento en los centros comerciales de Lomas de Zamora.

A raíz de gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, la medida para facilitar la circulación y favorecer la actividad se aplicará el lunes 22, martes 23, miércoles 24, lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de diciembre. También habrá libre estacionamiento en el marco de la festividad de Reyes Magos durante el sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero.

Las personas podrán dejar sus vehículos en calles céntricas sin inconvenientes, respetando siempre los espacios de carga y descarga, rampas, paradas de colectivos, entrada/salidas de garage, los lugares para personas con discapacidad y las bicisendas.

Se viene el Festival de Navidad en Lomas

Este sábado, desde las 17, en la Plaza Grigera se realizará el Festival Navidad en Comunidad con los recitales gratuitos de Nonpalidece, La Bomba de Tiempo y Chala Rasta. Además de disfrutar de una tarde con muy buena música, los vecinos podrán donar juguetes que serán entregados a chicos y chicas de instituciones barriales a través de la campaña solidaria del Programa Compartir Lomas.

En la plaza de la Avenida Hipólito Yrigoyen al 8700 también habrá stands de industrias cerveceras lomenses y la tradicional Feria Artesanal con puestos de cerámica, madera, tejido, cuero, indumentaria, adornos, diseño, bijouterie, mates, sahumerios, accesorios y decoración, entre otros.

Preparan el gran desfile de Reyes en Lomas

En Lomas ya comenzaron los preparativos para el tradicional desfile de Reyes Magos que se realizará el lunes 5 de enero en las calles céntricas de la ciudad. La 95° edición de la caravana comenzará en el cruce de Meeks y Laprida para llegar hasta la Plaza Grigera.

