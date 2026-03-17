martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
Su versión.

Que dijo Yanina Latorre tras ser vinculada con el caso $LIBRA

Yanina Latorre habló en su programa de radio sobre su supuesta vinculación con la causa que investiga una estafa con la criptomoneda $Libra.

Yanina Latorre habló de $Libra.&nbsp;

Yanina Latorre habló de $Libra. 

Yanina Latorre se refirió al escándalo que la salpica luego de que su nombre, y el su esposo Diego Latorre, circulara en redes por una supuesta vinculación con la causa que investiga la criptomoneda $Libra.

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El vínculo con Novelli, principal investigado en la causa, y el contexto de los chats que salieron a la luz fueron por una contratación de publicidad para sus redes sociales.

“Me propuso una colaboración para Binance, que es una empresa seria, el sponsor oficial de la Selección argentina y cuya cara es Cristiano Ronaldo. Chequeé que no fuera algo marginal, como un casino ilegal. Acepté, me pasaron un texto, hice el videíto, me pagaron y nunca más”, explicó.

“Yo hablé con este tipo entre 2023 y 2024. Lo de Libra fue en 2025. Una cosa es estar en una estafa y otra muy distinta es que te contraten para una publicidad legal y que al año ese tipo termine involucrado en un delito. ¿Por qué me quieren ensuciar?”, cuestionó.

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Yanina Latorre habló de todo.

Yanina Latorre habló de todo.

Yanina Latorre contra varios periodistas

Yanina Latorre también acusó a los periodistas Nancy Pazos, Pablo Duggan y Julia Mengolini de querer impulsar una campaña de odio contra su figura.

"Entiendo que me quieran pegar porque soy anti-K y le pego mucho al kirchnerismo, les sirve. Pero no inventen que soy estafadora o que cobro sobres. Yo no estoy nombrada en la causa, no soy testigo, no estoy escrita en el expediente. Soy una mina que tenía chats con un pibe por un trabajo", sentenció.

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