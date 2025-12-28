domingo 28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025
Cuándo se estrena la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Se trata de “Digger”, la nueva película, en clave de comedia, con Tom Cruise y bajo la tente del director Alejandro González Iñárritu.

La película “Digger”', la nueva aventura del actor estadounidense Tom Cruise y del aclamado director mexicano Alejandro González Iñárritu, que vuelve a rodar en inglés luego de largas temporadas, se estrenará en el cine en octubre de 2026 y ya comenzó a generar una gran expectativa.

Tom Cruise compartió en redes sociales un avance de la película, descrita como "una comedia de proporciones catastróficas" y en el que aparece sujetando una pala.

La película que se rodó en el Reino Unido durante seis meses, marca el primer film en inglés de Iñárritu desde 'Revenant: El Renacido', que le valió a su protagonista, Leonardo DiCaprio, su primer Óscar a mejor actor en 2016.

Producida y dirigida por Iñárritu, poco se sabe del argumento de esta película, en la que el actor estadounidense interpreta a Digger Rockwell, un poderoso hombre que "se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo", de acuerdo con la sinopsis compartida por Warner Bros.

El reparto también incluye a grandes figuras, como Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D'Arcy.

'Digger' es el primer proyecto desde que el actor de 'Imposible Mision' firmó un acuerdo para desarrollar películas de cine con Warner Bros. Discovery.

