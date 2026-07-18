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18 de julio de 2026
Creada con IA.

La falsa imagen de la bandera inglesa que desató un violento ataque en Fiorito: "No sabemos por qué lo hizo"

La víctima denunció a su vecino por crear con inteligencia artificial una imagen falsa de una supuesta bandera inglesa colgada en el frente de su casa.

Las víctimas ya denunciaron al acusado.

Las víctimas ya denunciaron al acusado.

La investigación por el ataque sufrido por un vecino de Villa Fiorito comenzó a avanzar luego de que la víctima formalizara la denuncia contra el hombre al que señala como responsable de haber difundido una imagen falsa, creada con inteligencia artificial, en la que simulaba que había colocado una bandera inglesa en el frente de su casa.

En diálogo con La Unión, el jubilado, de 64 años, aseguró que todavía no encuentra una explicación para lo ocurrido y sostuvo que jamás mantuvo conflictos que justificaran semejante episodio. "No sabemos por qué lo hizo. Es una diferencia que el vecino tiene conmigo", expresó.

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Según relató, la publicación fue realizada con claras malas intenciones y terminó desencadenando una violenta reacción de personas que, creyendo que la imagen era real, atacaron su vivienda a piedrazos tras el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

Consultado sobre los motivos del conflicto, insistió en que desconoce qué llevó al acusado a realizar la maniobra. "Habría que preguntarle a él, porque yo no tengo conflicto con ningún vecino. Yo no tengo ningún problema con él, lamentablemente es un tema de él contra mí", sostuvo.

La denuncia

Tras el episodio, el damnificado decidió radicar la denuncia para que se investigue la utilización de inteligencia artificial con fines maliciosos y las consecuencias que generó la difusión de una imagen falsa. "Casi me queman la casa", expresó el damnificado.

El video fue presentado como prueba ante la Policía. En las imágenes se observa que una persona tomó una foto del frente de la vivienda el miércoles 15 de julio a las 9:17 de la mañana y luego escapó para editar la imagen con IA.

Además de la acción de esta persona, la cámara de seguridad grabó la totalidad del frente de la casa y se ve claramente que no había ninguna bandera de Inglaterra colgada en el portón.

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