Trece años de cárcel para el asesino de Enzo Gabriel Capis: lo mató en Fiorito por ser el novio de su hija

La víctima fue atacada a tiros y chocó al perder el control de la camioneta, en Fiorito.

La Justicia de los Tribunales de Avellaneda - Lanús condenó a la pena de 13 años de prisión al hombre considerado el autor del crimen del mecánico Enzo Gabriel Capis , acribillado a tiros en Villa Fiorito en febrero del 2024 .

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado Víctor Liway fue condenado en el marco de un juicio abreviado, a dos años del asesinato ocurrido en la esquina de las calles Pilar y Darwin, donde la víctima fue atacada a tiros mientras circulaba a bordo de una camioneta Ford F100 verde en el límite entre los partidos de Lanús y Lomas de Zamora.

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Tras recibir los disparos, Capis perdió el control del vehículo y chocó contra un poste de luz ubicado en la intersección de José León Suárez y Benito Pérez.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Evita, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

Enzo Gabriel Capis tenía 19 años. Enzo Gabriel Capis, el joven de 19 años asesinado en Fiorito.

La principal hipótesis de la causa sostiene que el crimen estuvo motivado por la relación que la víctima mantenía con la hija adolescente del condenado.

El "cómplice" del asesino de Enzo Gabriel Capis

Mientras Víctor Liway ya recibió la condena, la familia de Enzo continúa reclamando la captura de Lionel Liway, señalado como presunto cómplice del hecho y actualmente prófugo de la Justicia.

Además, los familiares denunciaron haber sufrido distintos episodios de hostigamiento e intimidaciones desde el crimen, incluidos mensajes amenazantes y pintadas vinculadas al entorno de los acusados.

A más de dos años del asesinato, la condena contra Víctor Liway representa el primer fallo judicial por el caso, aunque la investigación sigue abierta para determinar la responsabilidad del segundo acusado.