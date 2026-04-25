Renato Rossini fulminó a Rosina Beltrán y reveló por qué la dejó

Renato Rossini habló sin vueltas del fin de su romance con Rosina Beltrán, a quien conoció luego de su paso por la casa de Gran Hermano, y llamó la atención de todos por sus fuertes palabras contra la modelo uruguaya.

El joven peruano se sinceró en el reality La Granja VIP y dejó frases explosivas sobre el final del vínculo amoroso, con la también ex Gran Hermano.

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“Rosina es linda, lo máximo. Pero a ella la habían shippeado con un uruguayo que terminó ganando. Y ella dijo en un stream que él le parecía re lindo”, comenzó diciendo el joven.

Y Renato Rossini siguió: “Luego la conozco a Rosina en un stream de Telefe. Después me voy a Punta del Este por Año Nuevo. Nos vimos, hicimos click, hicimos match, pero la odio”.

“Cuando a mí me votan por segunda vez y entro a la casa de Gran Hermano, después salgo y nos damos un beso en público. A ella le cayó tanto hate que cortó todo”, siguió.

image Renato Rossini y Rosina Beltrán.

"Me dolió y me dio bronca. Me rompió los huevos porque cuando yo salí, ella estaba obsesionada con entrar a la casa para conocer al uruguayo (Tato) y ella estaba conmigo”, detalló Renato Rossini.

También reveló situaciones que lo hicieron tomar distancia: “Nunca subió una foto conmigo para mi cumpleaños. Todo era oculto, oculto… yo ya estaba haciendo el luto de la relación”, disparó.

El punto final del romance de Renato Rossini y Rosina Beltrán

El punto de quiebre llegó cuando Rosina Beltrán participó de un stream con el ex Gran Hermano Tato Algorta. “Lo histeriquea mal y yo quedo como un pelotudo. Esa misma semana le terminé”, contó Renato Rossini.

Sin vueltas, cerró con una frase tajante: “Yo no me merezco eso. Yo no histeriqueo con ninguna mujer y ella sí lo hizo con alguien que me jodía”.