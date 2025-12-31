Qué dice el informe médico de Romina Gaetani tras sufrir violencia de género

Romina Gaetani atravesó horas de extrema tensión luego de denunciar un grave episodio de violencia de género que habría sufrido por parte de su pareja, Luis Cavanagh, en un country de Pilar, que derivó en su internación en un sanatorio y en América TV dieron algunos detalles.

En DDM, en América TV, se dio a conocer el informe médico elaborado en el hospital al que fue trasladada la actriz tras el episodio de violencia de género. El documento médico corresponde a su ingreso al Hospital Central de Pilar, luego de un episodio ocurrido el domingo en el Tortugas Country Club.

Firme Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara por su denuncia de violencia de género

Romina Gaetani había ido a visitar a su pareja cuando se desató una fuerte discusión que se habría iniciado en la vivienda y, según la declaración de la actriz ante la Justicia, el conflicto estaría vinculado a una situación de celos.

Hubo zamarreos y golpes, además, Candalaft explicó que Gaetani logró escapar y llegó en estado de shock a la guardia del country, donde se activó el protocolo de emergencia.

Allí se dio aviso al 911, intervino personal policial, una ambulancia y representantes de la fiscalía, luego debido a su estado emocional, la actriz no quiso dirigirse inicialmente a la comisaría y fue trasladada directamente al hospital.

image Romina Gaetani de denunció a su novio por violencia de género.

Romina Gaetani, víctima de violencia de género

En un cuadro de violencia de género, el informe señala escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera, además de un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha. Desde el ámbito judicial se aclaró que el corte no habría sido provocado por un arma blanca, sino como consecuencia de los golpes.

En ese sentido, una especialista en medicina legal explicó en América TV que esa herida podría haberse producido por el impacto del cuerpo contra un objeto contundente, como una mesa o una silla.

La experta también detalló que las escoriaciones observadas podrían ser compatibles con el arrastre de una persona contra una superficie dura o rugosa.

“Lo que se puede afirmar es que hay lesiones en todo el cuerpo”, señaló, y fue contundente al remarcar que el pedido de auxilio de la actriz pudo haber sido determinante para evitar un desenlace aún más grave.