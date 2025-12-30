Romina Gaetani fue internada tras denunciar a su pareja por violencia de género

Romina Gaetani debió ser internada.

Romina Gaetani tuvo que ser internada en el Hospital Central de Pilar tras denunciar a su pareja por violencia de género. Ángel de Brito en LAM, en América TV, compartió todos los detalles de lo que habría ocurrido entre la actriz y su expareja, el empresario Luis Cavanagh.

En primer lugar, el Ángel de Brito reveló que Romina Gaetani fue internada el domingo por la noche: “Atención en la guardia primero y después la derivaron a otro sector para atenderla. Aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género, con respecto a su pareja”.

Embed Los detalles de la denuncia por violencia de género de Romina Gaetani Entonces, el conductor de LAM leyó la denuncia policial: “Policía del 911 se presenta en el Tortugas Country Club, por un hecho de violencia de género, quien una vez en el lugar se tuvo entrevista con personal de seguridad que manifestaba que una femenina que se encontraba nerviosa había sido agredida por su pareja. Ante ello se solicitó ambulancia y personal policial”.

image Romina Gaetani hizo una fuerte denuncia. "Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, quien relató que su pareja era agresivo por celos. Por lo que se solicitó una ambulancia, presente dispone traslado de la misma porque se encontraba muy nerviosa. Y se cumplen los recaudos legales”, continuó leyendo Ángel de Brito.

En ese momento, explicó que todavía no pudieron comunicarse con Romina Gaetani, pero que ya fue dada de alta en el mediodía del lunes según se confirmó.

