martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025
Fuerte.

Romina Gaetani fue internada tras denunciar a su pareja por violencia de género

Romina Gaetani estuvo internada en un hospital luego de denunciar a su pareja por violencia de género, según lo confirmó Ángel de Brito en LAM.

En primer lugar, el Ángel de Brito reveló que Romina Gaetani fue internada el domingo por la noche: “Atención en la guardia primero y después la derivaron a otro sector para atenderla. Aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género, con respecto a su pareja”.

Embed

Los detalles de la denuncia por violencia de género de Romina Gaetani

Entonces, el conductor de LAM leyó la denuncia policial: “Policía del 911 se presenta en el Tortugas Country Club, por un hecho de violencia de género, quien una vez en el lugar se tuvo entrevista con personal de seguridad que manifestaba que una femenina que se encontraba nerviosa había sido agredida por su pareja. Ante ello se solicitó ambulancia y personal policial”.

image
"Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, quien relató que su pareja era agresivo por celos. Por lo que se solicitó una ambulancia, presente dispone traslado de la misma porque se encontraba muy nerviosa. Y se cumplen los recaudos legales”, continuó leyendo Ángel de Brito.

En ese momento, explicó que todavía no pudieron comunicarse con Romina Gaetani, pero que ya fue dada de alta en el mediodía del lunes según se confirmó.

