Tribunales de Lomas: inédita jornada sobre violencia sexual en la infancia.

En los Tribunales de Lomas de Zamora se llevó adelante una jornada de sensibilización con victimas-mujeres que sufrieron violencia sexual durante la infancia. “Voces Adolescentes y Reparación. La implementación de la Convención de los Derechos del Niño desde la mirada de sus protagonistas” fue el nombre de la actividad organizada por la Cámara Penal Departamental a propuesta de la jueza Soledad Garibaldi.

Las peritos psicólogas Gabriela Onzari y Romina Turi, integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, destacaron que la jornada resultó "una experiencia disruptiva para el ámbito judicial".

Consolidación. Potencian el Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora

Mensaje. El desahogo de la víctima de abuso sexual en Fiorito: "Después de 10 años, se hizo justicia"

"Los estrados fueron ocupados por mujeres que relataron haber sufrido violencia sexual en su niñez, junto a una intervención artística de una bailarina del Teatro Colón que puso en escena el padecimiento de las víctimas cuando no son escuchadas", marcaron.

En efecto, en una inversión simbólica de roles, jueces, fiscales, peritos y otros operadores judiciales ocuparon el lugar del “banquillo”, quedando interpelados por los relatos. La jornada estuvo dedicada a la memoria de la Doctora Eva Giberti, pionera en el abordaje de las infancias vulneradas.

Tribunales de Lomas de Zamora violencia de género. Los testimonios de Yamila, Evelyn y Marlene marcaron el eje central del encuentro.

La violencia de género en carne propia

Los testimonios de Yamila, Evelyn y Marlene marcaron el eje central del encuentro. Conmovidas y firmes, denunciaron la falta de protección estatal, la revictimización sufrida en los procesos judiciales y las múltiples instancias de evaluación que ponen en duda su palabra. Si bien una de ellas destacó haber encontrado una escucha respetuosa que permitió avanzar hacia una sentencia reparadora, coincidieron en señalar que el sistema suele llegar tarde y profundizar el daño.

Durante el debate se abordó especialmente el concepto de victimización secundaria, entendida como el daño adicional que niñas, niños y adolescentes padecen al transitar por el sistema judicial. Se cuestionaron prácticas institucionales que exigen reiteradas pruebas de credibilidad y el uso de teorías sin sustento científico que buscan desacreditar testimonios, configurando formas de violencia institucional que contradicen los principios de la Convención de los Derechos del Niño.

Jornada de sensibilización en los Tribunales de Lomas de Zamora. Durante el debate se abordó especialmente el concepto de victimización secundaria, entendida como el daño adicional que niñas, niños y adolescentes padecen al transitar por el sistema judicial

El cierre dejó una consigna clara: “Ahora no intenten resolver, ahora escuchen de verdad”. La incomodidad generada fue señalada como necesaria y urgente para revisar prácticas y asumir responsabilidades.

"La jornada concluyó con un llamado a construir un abordaje interdisciplinario, humano y respetuoso, que garantice el derecho fundamental de las infancias a una vida digna y libre de violencias", añadieron Gabriela y Romina.