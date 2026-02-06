viernes 06 de febrero de 2026
¿Y ahora?

El sorpresivo mensaje de Evangelina Anderson por el Día de los Enamorados

Evangelina Anderson generó especulaciones por una pregunta que dejó en sus historias de Instagram relacionada al Día de los Enamorados.

Evangelina Anderson despertó la atención por un posteo sobre el Día de los Enamorados.&nbsp;

Evangelina Anderson despertó la atención de sus seguidores de Instagram con una historia referida al Día de los Enamorados, que se celebra el 14 de febrero. Con un llamativo mensaje, la modelo generó muchas especulaciones.

Separada ya desde hace tiempo de Martín Demichelis y vinculada a otros hombres, la actual participante de Masterchef Celebrity compartió una foto muy relajada en su casa con una sugerente pregunta. "Muertaaaa… ¿Qué hacen? ¿Planes para este 14/02?", escribió.

Evangelina-Anderson
El posteo de Evangelina Anderson.&nbsp;

Al parecer, Evangelina Anderson estaría dispuesta a pasar acompañada el próximo Día de los Enamorados. Hasta hace unos días, la modelo había sido vinculada con su compañero de Masterchef Celebrity Ian Lucas y también con el cantante Maxi Kilates. Sin embargo, ella misma negó cualquier tipo de rumor sobre el inicio de una nueva relación amorosa.

