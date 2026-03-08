Evangelina Anderson reveló la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos con Ian Lucas

Luego de días movidos por reproches cruzados y la viralización de unas fotos en las que se los ve a los a besos en la vía pública, Evangelina Anderson decidió salir a contar la verdad sobre su vínculo con Ian Lucas . En ese marco, reveló la reacción de su hijo Bastian al ver las fotos.

“Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”, comenzó diciendo visiblemente afectada y angustiada por la situación de estos últimos días. “Me dijo: 'mamá, ¿qué pasó?' y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante”, agregó en charla con Verónica Lozano.

“Cada vez que dicen algo yo trato de cuidarlos a mis hijos. A veces no hace falta decir cosas que uno no quiere decir y a la gente no le importa. La gente se olvida y todo, pero mis hijos no. Hoy yo lo hablé con mi hijo mayor, y fue muy doloroso lo que vivimos como familia”, explicó luego Evangelina Anderson .

La ex modelo y ex pareja de Martín Demichelis explicó que, si bien hubo un coqueteo con el joven influencer oriundo de Banfield, nunca existió algo tal como una relación amorosa como se especuló durante meses.

"Yo no lo busqué, porque yo siempre cuidé mucho a mi familia. Y no lloro por esto que es una pavada, es por todo lo que yo vengo cargando como mamá, y yo estoy sola con mis hijos resguardando su salud mental y emocional”, sostuvo Evangelina Anderson.

Por último, contó cuál fue el contexto en el que se dieron esos besos con Ian Lucas que se observaron en las fotos que salieron a la luz en los últimos días. “Yo puedo explicar exactamente el contexto: fue la salida de una fiesta que organizó Luck Ra en su casa. Éramos un grupo de amigos y empezaron jodiendo: pico, pico, pico. Ahora, de esa foto a que haya una construcción de un vínculo…”, cerró.