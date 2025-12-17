Paula Chaves reveló que tiene una extraña condición física

Paula Chaves dejó estupefactos a sus compañeros del programa Tapados de laburo, en el canal de streaming Olga , al revelar en vivo la sorpresa que se llevó cuando durante un estudio médico se enteró de una condición singular de su cuerpo.

La modelo y conductora de Olga contó al aire una condición física que descubrió recientemente generando asombro y bromas entre sus compañeros.

Todo comenzó cuando hablaban acerca de qué pasaba si una persona evitaba estornudar y Paula Chaves se acordó qué un reciente estudio médico descubrió que tiene dos costillas menos.

"¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: '¿Cuándo te sacaste las costillas?'. Y yo le respondí: '¿Qué?'", comenzó.

"Descubrí que tengo dos costillas menos" No te esperabas ni en pedo arrancar la semana con esta confesión de Paula Chaves pic.twitter.com/T0adJPyevh

Y agregó: "No sabía qué contestarle, no entendía para qué lado me llevaba. Entonces me dice: 'Tenés dos costillas menos que todo el mundo'".

Paula Chaves y su comparación con Thalía

"Tipo Thalía", lanzó Nacho Elizalde en tono de broma y recordando la famosa operación que se hizo en su momento la cantante mexicana para reducir su cintura.

"Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: 'Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca'. Y, por otro lado, pensaba: '¿Será grave tener dos costillas menos?'", continuó.

Paula Chaves le mandó un sentido mensaje a Karina Gao. Paula Chaves contó todo en Olga.

Las bromas no tardaron en llegar y, mientras sonaba la canción de Thalía de fondo "A quién le importa", Valen Rizzuti afirmó sonriente mientras llevaba sus manos a la cintura: "Y, por otro lado, qué divina".

Nacho lanzó: "¡Ay qué flaca!". Y Luli González sumó: "Nació modelo", dando a entender los beneficios que conlleva tener dos costillas menos.

"Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?", cerró Paula Chaves.