Paula Chaves reveló que tiene una extraña condición física

Paula Chavés contó en su programa de Olga que se enteró hace poco tiempo que tiene una condición muy singular en su cuerpo y la compararon con Thalía.
Todo comenzó cuando hablaban acerca de qué pasaba si una persona evitaba estornudar y Paula Chaves se acordó qué un reciente estudio médico descubrió que tiene dos costillas menos.
"¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: '¿Cuándo te sacaste las costillas?'. Y yo le respondí: '¿Qué?'", comenzó.
Y agregó: "No sabía qué contestarle, no entendía para qué lado me llevaba. Entonces me dice: 'Tenés dos costillas menos que todo el mundo'".
"Tipo Thalía", lanzó Nacho Elizalde en tono de broma y recordando la famosa operación que se hizo en su momento la cantante mexicana para reducir su cintura.
"Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: 'Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca'. Y, por otro lado, pensaba: '¿Será grave tener dos costillas menos?'", continuó.
Las bromas no tardaron en llegar y, mientras sonaba la canción de Thalía de fondo "A quién le importa", Valen Rizzuti afirmó sonriente mientras llevaba sus manos a la cintura: "Y, por otro lado, qué divina".
Nacho lanzó: "¡Ay qué flaca!". Y Luli González sumó: "Nació modelo", dando a entender los beneficios que conlleva tener dos costillas menos.
"Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?", cerró Paula Chaves.