Jorge Vivaldo apuesta a la fe para la levantada de Brown de Adrogué: "Ojalá Dios nos siga ayudando"

Brown de Adrogué volvió al triunfo en la Primera B tras imponerse por 1-0 ante UAI Urquizacomo visitante, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo de Jorge Vivaldo logró cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas y volvió a ganar en un momento clave del campeonato.

El Tricolor consiguió así su segunda victoria en el certamen y dejó atrás una seguidilla de cuatro partidos sin triunfos. El alivio llegó luego de la dura goleada frente a Villa Dálmine y le permitió al conjunto de Adrogué comenzar a salir de los últimos puestos de la tabla, en busca de mayor regularidad.

En Villa Lynch. Brown de Adrogué volvió al triunfo y cortó la mala racha en la Primera B

Además, el triunfo marcó el primero de Jorge Vivaldo en su segundo ciclo como entrenador del club. En sus anteriores presentaciones, el equipo había caído 0-1 ante Excursionistas y 1-4 frente a Dálmine, resultados que habían generado preocupación en el entorno.

Tras el triunfo, en Brown de Adrogué se sintió la sensación de desahogo. Después de los malos resultados, llegó una victoria que le dio oxígeno y satisfacción pensando en el duro momento.

"Sentimos felicidad por el triunfo, partido duro. Contra un rival que siempre propone y me parece que hicimos un esfuerzo muy grande, me pone muy feliz por los chicos por el cachetazo que habíamos recibido la otra vez contra Villa Dalmine", aseguró Jorge Vivaldo.

Además, reconoció que "después de haber perdido la semana fue durísima, lo bueno que tuvimos un par de dias para poder reflexionar". Y destacó: "Estoy feliz por el primer triunfo y ojalá que Dios nos siga ayudando para poder pelear arriba".

Por útimo, concluyó: "Quiero que los jugadores ganen en confianza porque encontré un equipo golpeado que no se le dan los resultados. Todo cambio de entrenador al jugador lo golpea, como era un club que ya conocía se hizo todo un poco mas fácil. En algunas cosas estamos trabajando para encarar lo que se viene. Me quedo con el compromiso del equipo de tener la pelota y tratar de conseguirla cuando no la tenemos".

vivaldo brown Vivaldo volvió a Brown de Adrogué para dirigirlo en la Primera B.

Lo que viene para Brown de Adrogué

Ahora Brown de Adrogué enfrentará a Real Pilar el próximo martes por la fecha número 11 del torneo de la Primera B. El Tricolor suma 9 puntos en el campeonato, producto de 2 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Se ubica fuera de los puestos de reducido pero aspira a una seguidilla que lo pueda colocar en dicha posición.

Luego de Real Pilar, visitará a Liniers y recibirá a Villa San Carlos para seguir buscando una identidad en un torneo muy complejo en la Primera B.