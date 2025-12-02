Harán un conversatorio en Lomas para revelar un rol desconocido de Manuel Belgrano

Raúl Calcagno, integrante de la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas, estará a cargo del conversatorio.

La Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora invita a los vecinos de la comunidad a participar de un conversatorio gratuito que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Museo Americanista, en donde se hablará sobre Manuel Belgrano y su rol como impulsor del desarrollo industrial en las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Raúl Calcagno , abogado, docente y secretario académico de la institución, es quien estará a cargo de la actividad que comenzará a partir de las 17 en el espacio que se encuentra ubicado en Manuel Castro 254.

ESTE VIERNES Mes de la Bandera: invitan a una charla sobre Manuel Belgrano y la economía

El objetivo del encuentro es “poner al descubierto los valores de Belgrano en materia de política económica y no considerarlo exclusivamente un prócer cuya misión se limitó a la creación de la bandera”. Según detalló Raúl, la figura del prócer es multifacética y su labor como economista es clave para comprender no solo el pasado, sino también el presente como país.

A lo largo del conversatorio se abordarán los aportes más relevantes de Belgrano, entre ellos la creación de la primera fábrica de papel en 1810, su impulso a la industria textil basada en la producción de telas de algodón y lana, y su permanente defensa del desarrollo naval, con propuestas para fomentar la construcción de embarcaciones en el puerto de Buenos Aires. “Los esfuerzos del prócer integraban una visión clara: la necesidad de alcanzar la independencia económica a través del crecimiento industrial”, aclaró Calcagno.

La historia del prócer, contada para los vecinos de Lomas por la Asociación Cultural Belgraniana.

Pese a que muchos de sus proyectos quedaron truncos por circunstancias políticas, aún hoy representan “herramientas conceptuales valiosas para pensar estrategias de desarrollo y permanencia en el presente”.

Si bien el conservatorio es abierto y gratuito para la comunidad de Lomas, es necesario inscribirse con anterioridad (enviando un correo a [email protected]) para ser parte de la jornada cultural que promete ser una gran oportunidad para descubrir una mirada renovada sobre Manuel Belgrano, reivindicando su aporte intelectual y su profundo compromiso con la construcción de una identidad nacional basada en la educación, la economía y el progreso colectivo.