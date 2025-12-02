martes 02 de diciembre de 2025
Harán un conversatorio en Lomas para revelar un rol desconocido de Manuel Belgrano

La Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora hará un encuentro gratuito donde dará a conocer otro aspecto fundamental del creador de la bandera.

Diariolaunion | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Raúl Calcagno, integrante de la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas, estará a cargo del conversatorio.
La Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora invita a los vecinos de la comunidad a participar de un conversatorio gratuito que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Museo Americanista, en donde se hablará sobre Manuel Belgrano y su rol como impulsor del desarrollo industrial en las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Raúl Calcagno, abogado, docente y secretario académico de la institución, es quien estará a cargo de la actividad que comenzará a partir de las 17 en el espacio que se encuentra ubicado en Manuel Castro 254.

La charla es abierta y gratuita para todos los vecinos.
ESTE VIERNES

Mes de la Bandera: invitan a una charla sobre Manuel Belgrano y la economía

El propósito del conversatorio en Lomas

El objetivo del encuentro es “poner al descubierto los valores de Belgrano en materia de política económica y no considerarlo exclusivamente un prócer cuya misión se limitó a la creación de la bandera”. Según detalló Raúl, la figura del prócer es multifacética y su labor como economista es clave para comprender no solo el pasado, sino también el presente como país.

e7260b49-879e-4607-a216-d3efdf1a5d58
La historia del prócer, contada para los vecinos de Lomas por la Asociación Cultural Belgraniana.

A lo largo del conversatorio se abordarán los aportes más relevantes de Belgrano, entre ellos la creación de la primera fábrica de papel en 1810, su impulso a la industria textil basada en la producción de telas de algodón y lana, y su permanente defensa del desarrollo naval, con propuestas para fomentar la construcción de embarcaciones en el puerto de Buenos Aires. “Los esfuerzos del prócer integraban una visión clara: la necesidad de alcanzar la independencia económica a través del crecimiento industrial”, aclaró Calcagno.

Pese a que muchos de sus proyectos quedaron truncos por circunstancias políticas, aún hoy representan “herramientas conceptuales valiosas para pensar estrategias de desarrollo y permanencia en el presente”.

Si bien el conservatorio es abierto y gratuito para la comunidad de Lomas, es necesario inscribirse con anterioridad (enviando un correo a [email protected]) para ser parte de la jornada cultural que promete ser una gran oportunidad para descubrir una mirada renovada sobre Manuel Belgrano, reivindicando su aporte intelectual y su profundo compromiso con la construcción de una identidad nacional basada en la educación, la economía y el progreso colectivo.

