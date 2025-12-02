Harán un conversatorio en Lomas para revelar un rol desconocido de Manuel Belgrano

Raúl Calcagno, integrante de la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas, estará a cargo del conversatorio.
La Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora invita a los vecinos de la comunidad a participar de un conversatorio gratuito que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Museo Americanista, en donde se hablará sobre Manuel Belgrano y su rol como impulsor del desarrollo industrial en las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Raúl Calcagno, abogado, docente y secretario académico de la institución, es quien estará a cargo de la actividad que comenzará a partir de las 17 en el espacio que se encuentra ubicado en Manuel Castro 254.
El objetivo del encuentro es “poner al descubierto los valores de Belgrano en materia de política económica y no considerarlo exclusivamente un prócer cuya misión se limitó a la creación de la bandera”. Según detalló Raúl, la figura del prócer es multifacética y su labor como economista es clave para comprender no solo el pasado, sino también el presente como país.
A lo largo del conversatorio se abordarán los aportes más relevantes de Belgrano, entre ellos la creación de la primera fábrica de papel en 1810, su impulso a la industria textil basada en la producción de telas de algodón y lana, y su permanente defensa del desarrollo naval, con propuestas para fomentar la construcción de embarcaciones en el puerto de Buenos Aires. “Los esfuerzos del prócer integraban una visión clara: la necesidad de alcanzar la independencia económica a través del crecimiento industrial”, aclaró Calcagno.
Si bien el conservatorio es abierto y gratuito para la comunidad de Lomas, es necesario inscribirse con anterioridad (enviando un correo a [email protected]) para ser parte de la jornada cultural que promete ser una gran oportunidad para descubrir una mirada renovada sobre Manuel Belgrano, reivindicando su aporte intelectual y su profundo compromiso con la construcción de una identidad nacional basada en la educación, la economía y el progreso colectivo.