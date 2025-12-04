El fuerte mensaje de la Embajada de Estados Unidos: "¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami?"

La Embajada de Estados Unidos emitió un fuerte comunicado sobre los argentinos detenidos por hurto en Miami.

La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina alertó sobre las consecuencias penales y migratorias de delinquir en su territorio, tras la detención de cinco ciudadanos argentinos por robo en un shopping de Miami, algo que provocó un repudio generalizado.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la representación diplomática norteamericana expresó que “Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”, acompañando el post con una imagen de personas tras las rejas y la leyenda: “¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.

Captura de pantalla 2025-12-04 11.42.03 El comunicado de Estados Unidos sobre los argentinos detenidos por hurto en Miami. Los argentinos detenidos por el robo en Miami serán deportados de Estados Unidos El caso, que involucra un robo de mercadería valuada en 4.200 dólares, configura un delito grave (felony) bajo la legislación del estado de Florida. Según pudo saber la agendia NA, los cinco argentinos permanecen detenidos y, una vez cumplida la pena, serán deportados. Tres de ellos tienen antecedentes penales en el país.

El mensaje de la Embajada generó amplia repercusión en redes sociales, con comentarios que en su mayoría respaldan la medida y expresan indignación por el episodio. “No nos representan”, “Quítenles la visa para siempre” y “Vergüenza ajena” son algunas de las respuestas más reiteradas, en defensa de la imagen del turismo argentino en el exterior.

