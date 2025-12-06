Las víctimas de la concesionaria de Temperley acusada de estafas organizan una marcha para reclamar su dinero

Las víctimas de la concesionaria de Temperley que denunciaron estafas .

Las víctimas de V-lion Automotores , la concesionaria de Temperley acusada de estafar a sus clientes, buscan organizar una marcha para reclamar la devolución del dinero que habrían invertido con la falsa promesa de tener el auto propio, pero que finalmente nunca obtuvieron.

En diálogo con La Unión , Natalia, una de las personas damnificadas por las presuntas estafas , contó que prevén llevar una actividad para visibilizar el caso nuevamente. Esta vez, pretenden llevar a cabo la manifestación en Palermo, donde en la nueva agencia de autos donde atenderían los acusados .

"Necesitamos juntarnos todas las víctimas, y la visibilización de los medios, para que nos escuchen y devuelvan nuestro dinero", señaló la denunciante.

Mientras tanto, la causa sigue en pleno trámite, a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora , con tres imputados que están en la mira de las autoridades judiciales. Sin embargo, no hay detenidos.

Concesionaria-Temperley La concesionaria de Temperley acusada de estafas sigue clausurada.

Las denuncias contra la concesionaria de Temperley

Según consta en las denuncias, las personas afectadas habrían depositado sumas millonarias, como parte de pago a cambio de un vehículo. No obstante, la agencia de autos no habría entregado la unidad, ni cumplido las condiciones pactadas.

"Lo único que recibimos fue un papel de seña sin validez jurídica", aseguró uno de los denunciantes, cuyo testimonio fue incluido en el expediente.

Cuando los clientes decidían la compra del auto a través de un plan de pagos, firmaban un convenio de reserva y les otorgaban un CBU para abonar la seña y comenzar también con el pago de cuotas, de acuerdo a los testimonios.