jueves 22 de enero de 2026
Escribinos
22 de enero de 2026
Un bajón.

La joven danesa que tuvo un romance con Luciano Castro perdió su trabajo

Según algunas versiones, Sarah Borrell se quedó sin su trabajo luego de exposición mediática que tuvo su romance con Luciano Castro.

Sarah Borrell tuvo un romance con Luciano Castro.&nbsp;

Sarah Borrell tuvo un romance con Luciano Castro. 

Sarah Borrell, una joven danesa de 28 años que vive en España, quedo expuesta en los medios argentinos y en las redes sociales luego de su escandaloso romance con Luciano Castro, que desembocó en la separación del actor con Griselda Siciliani.

Sin embargo, la repercusión del romance no solo afectó al ámbito sentimental, también habría provocado consecuencias laborales para la joven bailarina.

Lee además
Sabrina Rojas y Luciano Castro, en otros tiempos. 
Vintage.

Sabrina Rojas contó todo sobre su infidelidad a Luciano Castro
Adrián Suar haló sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro. 
Sin vueltas.

Qué dijo Adrián Suar sobre el escándalo de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Mientras Luciano Castro admitió en una entrevista con Pía Shaw que “perdió al amor de su vida”, dejando entrever que su ruptura con Griselda Siciliani ya es un hecho, Sarah Borrel estaría atravesando un momento complejo del otro lado del mundo.

image
Sarah Borrell, la joven que tuvo un romance con Luciano Castro.

Sarah Borrell, la joven que tuvo un romance con Luciano Castro.

Las complicaciones para la joven vinculada con Luciano Castro

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró haber consultado el dato con el periodista español Roberto Antolín: “La información de último momento es que despidieron a Sarah Borrell de su trabajo”, afirmó.

Luego agregó: “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani. El bar donde trabajaba decidió despedirla”.

Sarah Borrell se desempeñaba como camarera en un local llamado Brunch and Cake, el mismo en el que conoció a Luciano Castro hace algunos meses.

Temas
Seguí leyendo

Sabrina Rojas contó todo sobre su infidelidad a Luciano Castro

Qué dijo Adrián Suar sobre el escándalo de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Luciano Castro sobre su romance con Griselda: "Perdí al amor de mi vida"

Leticia Siciliani defendió a su hermana y fulminó a Sabrina Rojas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El banfileño Santiago Muñiz.  video
Recomendado.

El banfileño Santiago Muñiz homenajea a Luis Alberto Spinetta en clave tanguera

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sarah Borrell tuvo un romance con Luciano Castro. 
Un bajón.

La joven danesa que tuvo un romance con Luciano Castro perdió su trabajo