La joven danesa que tuvo un romance con Luciano Castro perdió su trabajo

Sarah Borrell, una joven danesa de 28 años que vive en España, quedo expuesta en los medios argentinos y en las redes sociales luego de su escandaloso romance con Luciano Castro , que desembocó en la separación del actor con Griselda Siciliani .

Sin embargo, la repercusión del romance no solo afectó al ámbito sentimental, también habría provocado consecuencias laborales para la joven bailarina.

Sin vueltas. Qué dijo Adrián Suar sobre el escándalo de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Vintage. Sabrina Rojas contó todo sobre su infidelidad a Luciano Castro

Mientras Luciano Castro admitió en una entrevista con Pía Shaw que “perdió al amor de su vida”, dejando entrever que su ruptura con Griselda Siciliani ya es un hecho, Sarah Borrel estaría atravesando un momento complejo del otro lado del mundo.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live , quien aseguró haber consultado el dato con el periodista español Roberto Antolín : “La información de último momento es que despidieron a Sarah Borrell de su trabajo”, afirmó.

Sarah Borrell, la joven que tuvo un romance con Luciano Castro.

Luego agregó: “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani. El bar donde trabajaba decidió despedirla”.

Sarah Borrell se desempeñaba como camarera en un local llamado Brunch and Cake, el mismo en el que conoció a Luciano Castro hace algunos meses.