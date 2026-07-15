miércoles 15 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
Corazón partido.

Anya Taylor Joy confesó si alentará a la Selección Argentina o a Inglaterra

Anya Taylor Joy, que vivió y se crió en Buenos Aires, se refirió al partido que disputarán la Selección Argentina con Inglaterra en el Mundial 2026.

Anya Taylor Joy, con colores argentinos.&nbsp;

Anya Taylor Joy, con colores argentinos. 

La reconocida actriz Anya Taylor Joy, que pasó su infancia en Buenos Aires y luego en Londres, reveló por quién hinchará este miércoles en el esperado partido que enfrentará a la Selección Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

En una entrevista que brindó con el medio internacional AP durante la avant-première de su nueva película "Lucky", un periodista le preguntó de "qué lado de la hinchada se encuentra" en el enfrentamiento.

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“Hay mucho estrés en la casa en este momento", reconoció la estrella de la serie “Gambito de dama”, cuyo padre fue naturalizado en Argentina.

"Creo que en el fondo de mi corazón estoy con Argentina", aclaró. Sin embargo, declaró que "si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra”, sentenció. De esta forma, la actriz tuvo una respuesta políticamente correcta con respecto al resultado del enfrentamiento.

Anya Taylor Joy, de celeste y blanco.

Anya Taylor Joy, de celeste y blanco.

Anya Taylor Joy, en celeste y blanco

Anya Taylor Joy ya había dado a entender que hinchaba por la Selección Argentina cuando apareció luciendo una camiseta albiceleste en el partido de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, que se llevó a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En aquella oportunidad fue captada junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, quien también lució una remera con la palabra Argentina en su pecho.

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