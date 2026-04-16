jueves 16 de abril de 2026
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16 de abril de 2026
Violencia de género.

Temperley: detienen a un policía acusado de golpear y encerrar a su pareja

Ocurrió en el barrio Villa Galicia de Temperley. El efectivo fue arrestado y trasladado a la Comisaría 8ª de Lomas de Zamora.

El detenido fue llevado a la Comisaría de Villa Galicia.

El detenido fue llevado a la Comisaría de Villa Galicia.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido en el barrio Villa Galicia de Temperley, acusado de golpear y dejar encerrada a su pareja dentro de un departamento.

Todo ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Cangallo al 2300. Un llamado al 911 alertó sobre un episodio de violencia de género en uno de los departamentos. Rápidamente la Policía se dirigió al lugar.

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Una joven de 26 años, oficial de la Policía de la Ciudad, denunció que minutos antes su novio la había golpeado y la dejó encerrada en una habitación, según precisaron fuentes policiales a La Unión. El acusado también era miembro de la fuerza porteña.

Detenido por violencia de género

comisaria 8va villa galicia
Comisaría 8ª de Villa Galicia, en Temperley.

Comisaría 8ª de Villa Galicia, en Temperley.

Tras la denuncia, la víctima y el acusado fueron trasladados a la Comisaría 8ª de Villa Galicia, donde les tomaron declaración. La fiscal Marcela Juan dispuso la aprehensión del novio, de 32 años.

El policía quedó imputado por “privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia de género”. En las próximas horas será interrogado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género.

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