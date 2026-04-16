Temperley: detienen a un policía acusado de golpear y encerrar a su pareja

El detenido fue llevado a la Comisaría de Villa Galicia.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido en el barrio Villa Galicia de Temperley , acusado de golpear y dejar encerrada a su pareja dentro de un departamento.

Todo ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Cangallo al 2300 . Un llamado al 911 alertó sobre un episodio de violencia de género en uno de los departamentos. Rápidamente la Policía se dirigió al lugar.

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Una joven de 26 años, oficial de la Policía de la Ciudad, denunció que minutos antes su novio la había golpeado y la dejó encerrada en una habitación , según precisaron fuentes policiales a La Unión . El acusado también era miembro de la fuerza porteña.

Tras la denuncia, la víctima y el acusado fueron trasladados a la Comisaría 8ª de Villa Galicia, donde les tomaron declaración. La fiscal Marcela Juan dispuso la aprehensión del novio, de 32 años .

El policía quedó imputado por “privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia de género”. En las próximas horas será interrogado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género.