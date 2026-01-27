Quién es el comediante que parodió a Javier Milei en Saturday Night Live

En Saturday Night Live irrumpió en pantalla una desopilante imitación de Javier Milei , a cargo de Marcello Hernández . La parodia sobre el mandatario, donde también hubo una imitación a Donald Trump , fue uno de los grandes momentos de la noche.

Marcello Hernández es un joven comediante nacido en Miami y señalado por The New York Times como la nueva estrella del programa de humor . Mientras que demostró su talento imitando a Javier Milei .

Abandono. ¿Qué medida tomó el Gobierno de Javier Milei ante el incendio forestal en Chubut?

“Desde Hollywood, los premios Trump, el galardón que celebra a los que mejor sucumbieron ante Donald Trump o a quienes mejor saben ser Donald Trump. Aquí está su anfitrión: el presidente Donald J. Trump”, abrió el sketch en el que el “presidente de Argentina” tuvo la responsabilidad de presentar al premio, vacante, para la mejor película hablada en lengua extranjera.

SATURDAY NIGHT LIVE PARODIÓ A JAVIER MILEI EN UN SKETCH EN ESPAÑOL: “TRUMP ES EL CHABÓN QUE ME TIRÓ 20 MIL MILLONES DE DÓLARES” El programa humorístico Saturday Night Live imitó a Javier Milei en un sketch emitido en prime time, donde el comediante Marcello Hernández lo retrató… pic.twitter.com/N9tpPDEbuR

“Líder visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares, todo esto describe a mi mejor amigo y el dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, exclamó Hernández como Javier Milei en un casi perfecto castellano porteño y luciendo un peinado, patillas y anteojos muy similares a los que usó el presidente argentino recientemente en Davos.

image Macello Hernández imitó a Javier Milei en la televisión de Estados Unidos.

El imitador de Javier Milei pide pista

Marcello Hernández es bilingüe, hábil imitador y excepcional comediante físico. Tiene de 27 años nació y se crio en Miami con el sueño de convertirse en jugador de fútbol profesional.

De hecho, durante la secundaria fue la estrella del equipo de su escuela al punto de que llegó a entrenar con la selección sub15 de la República Dominicana y consiguió una beca deportiva para asistir a la Universidad John Carroll en Ohio dónde estudió comunicación.

De madre cubana y padre dominicano, Hernández compaginaba su pasión por el fútbol con su interés por la comedia hasta que durante su segundo año en la universidad tomó la decisión de darle prioridad a sus ambiciones artísticas.