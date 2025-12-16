martes 16 de diciembre de 2025
Escribinos
16 de diciembre de 2025
En las redes.

Joaquín Levinton habló por primera vez tras sufrir un infarto

Luego de sus complicaciones de salud, Joaquín Levinton, líder de Turf, se refirió a las intervenciones que le realizaron en el Hospital Fernández.

Joaquin Levinton.&nbsp;

Joaquin Levinton. 

Joaquín Levinton, cantante y líder de la banda de rock Turf, habló por primera vez luego de ser derivado de urgencias al Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires por sufrir un infarto agudo de miocardio el pasado viernes 12 de diciembre.

El músico de rock confirmó que ya le otorgaron el alta médica y contó cómo fue la intervención que le realizaron. Joaquín Levinton se encontraba en un restaurante ubicado en Dorrego al 1600, en el barrio de Palermo, al momento en el que sintió un dolor en su pecho.

Lee además
Joaquin Levinton.
Preocupación.

Joaquín Levinton se descompensó en un bar y fue internado de urgencia
Joaquín Levinton, líder de Turf. 
Preocupación.

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton tras su internación
Embed

Rápidamente, las personas que se encontraban presentes en el establecimiento se comunicaron con SAME para socorrerlo y lograron que el tema no pase a mayores.

El mensaje de Joaquín Levinton, líder de Turf

El líder de Turf publicó un video en sus redes sociales donde trajo tranquilidad a sus seguidores, confirmando que ya recibió el alta médica y detallando sobre su estado de salud tras ser sometido a un procedimiento de stent.

“Quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta… Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. De repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar”, relató.

Joaquin-Levinton
Joaquín Leventón, líder de la banda de rock Turf.

Joaquín Leventón, líder de la banda de rock Turf.

Joaquín Levinton agradeció al equipo médico que lo trató: "Primero me ayudó un mozo del Timón, que le agradezco un montón. Y después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, que les agradezco también con todo el corazón, lo genial que me atendieron, lo rápido que me atendieron. Y al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien y recuperándome para ya estar hoy en mi casa, y en un mes ya sobre los escenarios, haciendo todas las fantasías que yo hago".

Finalmente, expresó su felicidad al ver la preocupación de sus fans por su estado de salud: "Así que un beso enorme también para ustedes, que me tiraron tanto cariño, realmente los quiero un montón, me emocioné mucho al ver los mensajes".

Temas
Seguí leyendo

Joaquín Levinton se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton tras su internación

Cómo evoluciona Joaquín Levinton, internado en el Hospital Fernández tras el infarto

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity.  video
¡Ups!

El picante cruce de Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity