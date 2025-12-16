Joaquín Levinton habló por primera vez tras sufrir un infarto

Joaquín Levinton, cantante y líder de la banda de rock Turf , habló por primera vez luego de ser derivado de urgencias al Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires por sufrir un infarto agudo de miocardio el pasado viernes 12 de diciembre.

El músico de rock confirmó que ya le otorgaron el alta médica y contó cómo fue la intervención que le realizaron. Joaquín Levinton se encontraba en un restaurante ubicado en Dorrego al 1600, en el barrio de Palermo, al momento en el que sintió un dolor en su pecho.

Rápidamente, las personas que se encontraban presentes en el establecimiento se comunicaron con SAME para socorrerlo y lograron que el tema no pase a mayores.

#JoaquínLevinton recibió el #JoaquínLevinton El líder de #Turf se recupera en su hogar tras un infarto y agradeció al mozo que lo asistió en el bar, al #same y al #HospitalFernández “En un mes estaré sobre los escenarios”, adelantó. https://t.co/FCGhZjv6VR pic.twitter.com/lsyBALD96Z

El líder de Turf publicó un video en sus redes sociales donde trajo tranquilidad a sus seguidores, confirmando que ya recibió el alta médica y detallando sobre su estado de salud tras ser sometido a un procedimiento de stent.

“Quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta… Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. De repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar”, relató.

Joaquin-Levinton Joaquín Leventón, líder de la banda de rock Turf.

Joaquín Levinton agradeció al equipo médico que lo trató: "Primero me ayudó un mozo del Timón, que le agradezco un montón. Y después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, que les agradezco también con todo el corazón, lo genial que me atendieron, lo rápido que me atendieron. Y al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien y recuperándome para ya estar hoy en mi casa, y en un mes ya sobre los escenarios, haciendo todas las fantasías que yo hago".

Finalmente, expresó su felicidad al ver la preocupación de sus fans por su estado de salud: "Así que un beso enorme también para ustedes, que me tiraron tanto cariño, realmente los quiero un montón, me emocioné mucho al ver los mensajes".