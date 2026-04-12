Dolor en Lomas de Zamora: murió el Padre Mario, histórico párroco de Nuestra Señora de Luján

Lomas de Zamora vive horas de mucho dolor por el fallecimiento del Padre Mario , histórico párroco de Nuestra Señora de Luján . Tenía 89 años y era muy querido por los vecinos.

El presbítero Mario César Aguirre murió este sábado 11 de abril. La noticia fue confirmada por la Diócesis de Lomas de Zamora y generó una profunda conmoción en la comunidad eclesiástica.

En ascenso. El éxito de las ferias del Club Cludias de Banfield: un proyecto que atrae a emprendedores y vecinos

Mario había nacido el 27 de julio de 1936 y dedicó gran parte de su vida a servir a Dios. Desde muy temprana edad descubrió su vocación y se inició en el sacerdocio. Tenía apenas 25 años cuando el entonces obispo, monseñor Alejandro Schell , lo ordenó sacerdote en la Catedral Nuestra Señora de la Paz, el 18 de noviembre de 1961 .

Aguirre desempeñó su ministerio también en la Parroquia Sagrada Familia de Banfield , en San Judas Tadeo y Nuestra Señora de Lourdes, ambas de Lanús, y en Nuestra Señora de Fátima, en Lomas. Sin embargo, fue más recordado por su inmensa labor en Nuestra Señora de Luján, donde además de ejercer como párroco, tuvo una participación activa en el desarrollo del instituto que lleva el mismo nombre .

Una gran cantidad de vecinos recuerdan al Padre Mario por haberlo tenido como sacerdote cuando iban a la escuela. En muchos casos, esos mismos alumnos fueron bautizados, tomaron la Comunión y hasta fueron casados por él.

Una multitud de fieles se acercaron este domingo a la Parroquia Nuestra Señora de La Paz, ubicada en Castelli 1680, para darle el último adiós al Padre Mario en la misa de cuerpo presente.

image

"Un gran hombre que dio todo por su comunidad"

Angélica fue catequista durante muchos años junto al Padre Mario. Tiene 59 años y hace 47 que conoce al histórico párroco. En diálogo con La Unión, lo recordó como “un gran hombre y un gran sacerdote”.

“Siempre lo recuerdo trabajando y proyectando una escuela de ‘pobres para pobres’, como él decía. Recuerdo cuando hacía las kermeses o invitaba a artistas como Carlos Torres Vila o Sergio Denis para poder recaudar para construir su escuela”, remarcó sobre su labor en el Instituto Nuestra Señora de Luján, y agregó: “Siempre estuvo con los niños de jardín, primaria y secundaria, iba todas las mañanas a saludarlos. A cualquier persona que preguntemos quién fue el Padre Mario, estoy segura que responderá que fue una maravillosa persona y que está agradecida por la ayuda que él le brindó”.

La catequista se emocionó al contar una anécdota personal que involucró al Padre Mario en un momento muy difícil de su vida: “Tuve a mi hija muy grave cuando tenía 11 años. Ahora tiene 27. Estuvo tres meses en terapia pero él nunca dejó de tener fe y de rezar por ella, venía a la clínica a verla, le dio la unción de los enfermos. En una de esas visitas me dijo que no me asustara pero que a mi hija la iban a volver a operar, ¡y así fue! La operaron, pero todo salió bien”.

padre mario El Padre Mario, muy cercano a la comunidad.

Si bien se mostró muy dolida por la pérdida de Mario, Angélica se consuela en que el sacerdote dejó de sufrir: “Ahora sólo tengo paz de que ya no tiene que cargar con el dolor de este último tiempo por la enfermedad. Ahora sí, lo imagino con unas enormes alas que ya no le van a pesar”.

“¡Gracias por tanto, padre Mario! Tu historia, tu labor, tus valores quedará por siempre en la historia de Lomas. Cada vez que veamos a la escuela Nuestra Señora de Luján, veremos en esa gran obra a un gran hombre que dio todo incondicionalmente por su comunidad”, cerró.