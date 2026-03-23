lunes 23 de marzo de 2026
Escribinos
23 de marzo de 2026
Repudiable.

Indignación en Banfield: destruyeron los pañuelos que hicieron estudiantes por el 24 de marzo

Ocurrió en la Escuela Primaria Nº33 de Banfield. Tiraron a la basura el trabajo que habían hecho los estudiantes para conmemorar los 50 años del Golpe.

Los pañuelos blancos fueron arrancados y tirados a la basura.

Los pañuelos blancos fueron arrancados y tirados a la basura.

Los pañuelos blancos fueron arrancados y tirados a la basura.

Los pañuelos blancos fueron arrancados y tirados a la basura.

Una docente de una escuela de Banfield se encontró con una escena repudiable a pocas horas del 24 de marzo. Los pañuelos blancos que habían confeccionado los estudiantes fueron arrancados y tirados a la basura.

Todo ocurrió en la Escuela Primaria Nº33 "Sargento Cabral", ubicada en la calle Supe 1824, en Banfield Oeste. Los alumnos habían decorado la entrada del establecimiento con pañuelos blancos para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Lee además
La jornada es totalmente abierta y gratuita para los vecinos.
Este domingo.

Temperley realizará un Festival Popular por la Memoria a 50 años del golpe de Estado
El Club Temperley hizo extensiva la invitación a toda la comunidad de Lomas de Zamora y otros distritos.
Este sábado.

El Club Temperley inaugura un contador de nietos recuperados en homenaje a la Memoria

Una profesora llegó a la escuela y se encontró con los pañuelos en el tacho de basura que está en la entrada de la escuela. La situación generó una profunda indignación en la comunidad educativa de Lomas de Zamora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2036179129511338358&partner=&hide_thread=false

"No adoctrino, ¡educo!", dijo una docente de la escuela de Banfield

Esos pañuelos no eran ‘política’, eran voces. Voces de niños y niñas que están aprendiendo a pensar, a preguntar, a construir memoria. Porque el 24 de marzo no es un día más: es un día para reflexionar, para recordar nuestra historia y para comprometernos a que el ‘Nunca Más’ sea una realidad y no sólo una frase”, comentó la docente que estuvo a cargo de esta iniciativa.

En la misma línea, se dirigió a quienes cuestionaron esta actividad: “No adoctrino. ¡Educo! Trabajo desde lo que corresponde, desde los contenidos, desde los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos. Pero lo que duele es que, al intentar callar estos espacios, no se me está cuestionando a mí: se están silenciando las voces de los estudiantes y de las familias que acompañan estos procesos”.

escuela
Los pañuelos blancos, en la entrada de la escuela de Banfield.

Los pañuelos blancos, en la entrada de la escuela de Banfield.

Luego de filmar la destrucción de toda la decoración que habían hecho sus alumnos, la docente remarcó que “hay gestos que hablan de una sociedad atravesada por la intolerancia, donde a veces se pierde de vista lo esencial: el respeto, la memoria y la posibilidad de construir juntos”.

Los docentes decidieron volver a colgar los pañuelos en la entrada del colegio e invitaron a la reflexión en este día tan triste. “Elijo seguir. Seguir enseñando, seguir abriendo espacios de reflexión, seguir apostando a que las nuevas generaciones puedan crecer con memoria, con pensamiento crítico y con empatía”, cerró la maestra.

Temas
Seguí leyendo

Temperley realizará un Festival Popular por la Memoria a 50 años del golpe de Estado

El Club Temperley inaugura un contador de nietos recuperados en homenaje a la Memoria

En Lomas florecen los pañuelos por la memoria a 50 años de la dictadura

El Club Villa Recreo de Banfield celebró sus 100 años con una fiesta inolvidable

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Café Dalí abrió en 1980 y tomó su nombre del célebre artista español Salvador Dalí.
Historia.

Café Dalí, una esquina emblemática: tragedia, solidaridad y encuentro en Lomas

Por  Sergio Lapegüe

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Pellegrino reacomoó a Lanús en el Apertura.
Senda ganadora.

Mauricio Pellegrino valoró que Lanús volvió a "posicionarse" en el Apertura