Esperan una masiva marcha a Plaza de Mayo a 50 años del último Golpe de Estado

A las 16.30 será el acto central, a 50 años del último Golpe de Estado. Se espera una masiva marcha.

Organismos de Derechos Humanos realizan como cada año la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976. Pero este año es especial: se cumplen 50 años en un contexto de creciente negacionismo por parte del Gobierno nacional, por eso la convocatoria toma más fuerza.

En ese marco se realizarán movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, mientras que la principal convocatoria, como siempre, será en la histórica plaza frente a la Casa Rosada.

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A las 16.30 será el acto central con las presencias de referentes de los organismos, como “Taty” Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de Derechos Humanos.

Las distintas organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

La agrupación kirchnerista La Cámpora hará su habitual caminata a la plaza desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, y que comenzará a las 9.00, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La conducción de la CGT convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central en un comunicado.

Por su parte, la UOM, que mantiene una postura crítica de la cúpula de la CGT, difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

La previa del aniversario del Golpe de Estado

En los días previos a la marcha se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos”. La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

Además, este sábado y domingo se llevaron a cabo distintas actividades alusivas en la ex ESMA en el marco del Festival Feria y Memoria, con la presencia además de bandas en vivo y disertaciones de Taty Almeida y Pérez Esquivel.

La Plaza de Mayo también fue el escenario principal de la “Vigilia por la Identidad”, un evento que reunió anoche a figuras del espectáculo, la cultura y la comunicación para recibir juntos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Desde el ámbito musical, dieron el presente artistas urbanos como Wos, históricos como León Gieco y Ricardo Mollo y bandas de enorme convocatoria como La Delio Valdez, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa.