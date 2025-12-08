El Festival de Poesía de Juan Botana llega a Cultura en las Plazas en Turdera

El Festival de Poesía organizado por Juan Botana suma cinco fechas para diciembre en la Plaza San Martín de Turdera , en la Librería La Libre y en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires (dos veces), donde poetas de todas partes se dan cita para compartir sus poemas en vivo a través de un micrófono abierto.

En la Plaza San Martín estará el domingo 7 de diciembre, de 16 a 18 en Pedro Bruno y Suipacha, Turdera, Lomas de Zamora. Antes se presentará el sábado 6, de 17 a 20, en la Librería La Libre, Chacabuco 917, San Telmo, CABA. Y después cierra el año, el sábado 13 y el 27 de 15 a 17, en el Jardín Botánico Carlos Thays, de Av. Santa Fe 3951, detrás de la casona principal, en Palermo, CABA, con entrada gratuita.

Participarán poetas de la ciudad de Buenos Aires, Banfield, Lomas, Temperley, Llavallol, José Mármol, Adrogué, Avellaneda, Ramos Mejía, Monte Grande, Moreno, Olivos, Florencio Varela, Mar del Plata, Maschwitz, Vicente López, Villa Adelina, Lincoln, Lanús y Garín. También se sumarán a los encuentros desde México, España, Perú y Venezuela.

Para ser parte de los encuentros hay que anotarse en los eventos de Facebook (Plaza San Martín), Facebook (Sade Nacional) y Facebook (Jardín Botánico: dos veces) a través de las redes de Juan Botana o enviando un WhatsApp al 1161817440.

image Juan Botana organiza el Festival de Poesía.

Juan Botana será el presentador

Juan Botana hará de presentador, junto a Cultura en las Plazas y Cultura Lomas y leerá poemas de su libro “Flores plebeyas” y adelantará otros de “Flores plebeyas 2” para dar luego paso al Festival de Poesía.

Los interesados en participar del encuentro deberán poner “asistiré” en los eventos de Facebook siempre que puedan concurrir el 6, 7, 12, 13 y 27 de diciembre y publicar sus poemas para conocerlos en el grupo de Facebook del Festival de Poesía.

“En los festivales leen infinidad de poetas, con un récord de público de 300 personas entre participantes y público. En octubre le sumamos cuatro fechas para que más poetas y artistas puedan participar, esta vez en Lomas y en capital”, expresó Juan Botana, creador del festival.

juan 2 El Festival de Poesía de Juan Botana.

Juan Botana rescata el amor por la poesía

“Básicamente lo que hacemos es juntar gente. Gente que le gusta la poesía y que se quiere expresar. Buscamos un denominador común que los una y cuando no encontramos más poetas y poetisas en la zona sur, buscamos en el resto del Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires y por esa magia de las redes sociales el festival se volvió internacional y ahora quiere venir gente de todos lados. Un poco por eso lo de quedarnos en el Jardín Botánico fijos, porque me parece que un lugar tan emblemático y hermoso de Buenos Aires puede actuar como imán”, destacó el escritor.

Desde sus comienzos el festival nació itinerante y reunió escritores, escritoras, narradoras, músicos y actores y actrices de diversas latitudes.