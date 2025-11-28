El Festival de Poesía de Juan Botana vuelve al Jardín Botánico

El Festival de Poesía organizado por Juan Botana se presenta el sábado en el Jardín Botánico Carlos Thays de la Ciudad de Buenos Aires , donde poetas de todas partes se dan cita para compartir sus poemas en vivo. El evento será de 15 a 17 horas, en la Avenida Santa Fe 3951, en Palermo, detrás de la casona principal.

Para ser parte del encuentro, con entrada gratuita, hay que anotarse en el evento de Facebook a través de las redes de Juan Botana o enviando un WhatsApp al 1161817440.

Juan Botana hará de presentador, dará una pequeña charla de bienvenida y leerá poemas de su nuevo libro “Flores plebeyas” para dar luego paso al festival.

Los interesados en participar del encuentro deberán poner “asistiré” en el evento de Facebook siempre que puedan concurrir el 29 y publicar sus poemas para conocerlos en el grupo de Facebook del Festival de Poesía.

“En los festivales de los meses anteriores leyeron infinidad de poetas, con un récord de público de 300 personas entre participantes y público. La diferencia es que a partir de julio le sumamos dos fechas para que más poetas y artistas puedan participar”, expresó Juan Botana, creador del festival.

JUAN BOTANA Y SU FESTIVAL DE POESÍA

“Básicamente lo que hacemos es juntar gente. Gente que le gusta la poesía y que se quiere expresar. Buscamos un denominador común que los una y cuando no encontramos más poetas y poetisas en la zona sur, buscamos en el resto del Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires y por esa magia de las redes sociales el festival se volvió internacional y ahora quiere venir gente de todos lados. Un poco por eso lo de quedarnos en el Jardín Botánico fijos, porque me parece que un lugar tan emblemático y hermoso de Buenos Aires puede actuar como imán”, destacó el escritor.

image

Desde sus comienzos el festival nació itinerante y reunió escritores, escritoras, narradoras, músicos y actores y actrices de diversas latitudes.

“Ya de entrada se venían de Azul, Mar del Plata, Gualeguaychú, Montevideo, Córdoba, Chivilcoy y México. Y ahora de Campana, Escobar, Luján, La Plata, Lincoln, Venezuela y Chile, a los distintos escenarios que proponíamos, únicamente para leer un poema o dos, simplemente porque querían estar. Parecía tener destino masivo de entrada”, agrega.

“Yo soy comunicador social y probablemente hice algo para que la poesía fuera masiva y popular, pero la comunicación no es matemática, vos podés hacer todo para lograr algo y ese algo no pasa. Esto excede cualquier expectativa, pero es hermoso y lo vamos a disfrutar”, concluyó Juan.