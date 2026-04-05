domingo 05 de abril de 2026
Escribinos
5 de abril de 2026
Terrible.

Incendio devastador en Ingeniero Budge: importantes pérdidas y dos personas intoxicadas

Ocurrió en una casa sobre avenida La Noria. Hubo un amplio operativo en el lugar. La familia perdió todo en el incendio.

La casa quedó inhabitable.

La casa quedó inhabitable.

Un incendio destruyó la vivienda de una familia en la localidad de Ingeniero Budge. Hubo importantes pérdidas materiales. Dos personas fueron hospitalizadas por intoxicación con el humo.

El siniestro ocurrió este sábado en avenida La Noria al 1300, a metros de las vías del ramal Temperley-Haedo de la Línea Roca. En el lugar vivía una familia que perdió gran parte de sus pertenencias.

Lee además
Terrible incendio de madrugada en Lomas de Zamora.
Anoche.

Un incendio de madrugada puso en alerta al centro de Lomas: qué pasó
susto y evacuacion de vecinos en el centro de lomas por el incendio de un auto en el garage del edificio
Tensión.

Susto y evacuación de vecinos en el centro de Lomas por el incendio de un auto en el garage del edificio

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el incendio habría empezado por un descuido con un encendedor. El fuego se salió de control y se expandió con mucha rapidez, dejando a la familia en una situación dramática.

El incendio dejó importantes pérdidas

incendio casa
El incendio destruyó gran parte de la vivienda.

El incendio destruyó gran parte de la vivienda.

Tras recibir el llamado de emergencia, se organizó un amplio operativo de asistencia en el lugar. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, ambulancias del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

A pesar del esfuerzo de los bomberos, las llamas dejaron una escena devastadora. El fuego alcanzó muebles, ropa, electrodomésticos, techos y paredes. La vivienda quedó inhabitable y con peligro de derrumbe.

Por su parte, el personal de salud trasladó a una nena de 14 años al Hospital Gandulfo y a una mujer de 37 al Hospital Llavallol. Según pudo saber este medio, ambas se habían intoxicado por haber estado mucho tiempo expuestas al monóxido de carbono.

Temas
Seguí leyendo

Un incendio de madrugada puso en alerta al centro de Lomas: qué pasó

Susto y evacuación de vecinos en el centro de Lomas por el incendio de un auto en el garage del edificio

Los Bomberos de Lomas trabajaron en el terrible incendio de un depósito en Merlo

Robaba vehículos con inhibidores de señal y terminó detenido

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Fue la segunda vez en seis meses que esta locomotora de 1927 pasa por la estación de Temperley.
Los testigos, sorprendidos.

Un viaje al pasado en Lomas: una locomotora a vapor posó en la estación de Temperley

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nicolás Ávalos en el calentamiento previo a su debut en Temperley.
Cantera Celeste.

Quién es el juvenil de Temperley que debutó ante Midland