Incendio devastador en Ingeniero Budge: importantes pérdidas y dos personas intoxicadas

Un incendio destruyó la vivienda de una familia en la localidad de Ingeniero Budge . Hubo importantes pérdidas materiales. Dos personas fueron hospitalizadas por intoxicación con el humo.

El siniestro ocurrió este sábado en avenida La Noria al 1300 , a metros de las vías del ramal Temperley-Haedo de la Línea Roca. En el lugar vivía una familia que perdió gran parte de sus pertenencias.

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Según informaron fuentes oficiales a La Unión , el incendio habría empezado por un descuido con un encendedor. El fuego se salió de control y se expandió con mucha rapidez, dejando a la familia en una situación dramática.

Tras recibir el llamado de emergencia, se organizó un amplio operativo de asistencia en el lugar. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil , ambulancias del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

A pesar del esfuerzo de los bomberos, las llamas dejaron una escena devastadora. El fuego alcanzó muebles, ropa, electrodomésticos, techos y paredes. La vivienda quedó inhabitable y con peligro de derrumbe.

Por su parte, el personal de salud trasladó a una nena de 14 años al Hospital Gandulfo y a una mujer de 37 al Hospital Llavallol. Según pudo saber este medio, ambas se habían intoxicado por haber estado mucho tiempo expuestas al monóxido de carbono.