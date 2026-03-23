Emergencia de madrugada en Temperley: se prendió fuego una casa

Operativo de emergencia en Temperley por el incendio de una casa.

Un incendio provocó serios daños en una vivienda del barrio San José de Temperley . Hubo un amplio operativo en el lugar y una familia tuvo que recibir atención médica.

La semana empezó de la peor manera para una familia de Temperley. Todo ocurrió este lunes a la madrugada en el cruce de las calles Los Paraísos y Anchoris , a cuatro cuadras del Parque San José.

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Según pudo averiguar La Unión , en la casa vivía un matrimonio con sus dos hijos menores de edad. Por causas que se investigan, la casa empezó a prenderse fuego en horas de la madrugada. Fueron los chicos quienes notaron el incendio y avisaron a sus padres.

Operativo en el lugar del incendio

Tras recibir el llamado de emergencia, se desplegó un operativo en esa misma esquina. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos de la Policía de la jurisdicción.

Como las personas que vivían en la casa habían estado expuestas al humo, el personal de Emergencias Lomas tuvo que suministrarles oxígeno para prevenir cualquier complicación o intoxicación. Todos estaban en buen estado de salud.

La vivienda sufrió serios daños, pero el incendio pudo ser controlado sin mayores inconvenientes.