lunes 23 de marzo de 2026
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23 de marzo de 2026
Susto.

Emergencia de madrugada en Temperley: se prendió fuego una casa

Ocurrió en las primeras horas de este lunes en el barrio San José de Temperley. El incendio afectó la casa de una familia.

Operativo de emergencia en Temperley por el incendio de una casa.

Operativo de emergencia en Temperley por el incendio de una casa.

La semana empezó de la peor manera para una familia de Temperley. Todo ocurrió este lunes a la madrugada en el cruce de las calles Los Paraísos y Anchoris, a cuatro cuadras del Parque San José.

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Según pudo averiguar La Unión, en la casa vivía un matrimonio con sus dos hijos menores de edad. Por causas que se investigan, la casa empezó a prenderse fuego en horas de la madrugada. Fueron los chicos quienes notaron el incendio y avisaron a sus padres.

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Operativo en el lugar del incendio

Tras recibir el llamado de emergencia, se desplegó un operativo en esa misma esquina. Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos de la Policía de la jurisdicción.

Como las personas que vivían en la casa habían estado expuestas al humo, el personal de Emergencias Lomas tuvo que suministrarles oxígeno para prevenir cualquier complicación o intoxicación. Todos estaban en buen estado de salud.

La vivienda sufrió serios daños, pero el incendio pudo ser controlado sin mayores inconvenientes.

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