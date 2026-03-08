Clima: arranca una semana con muchas nubes y poco calor en Lomas

A dos semanas del fin del verano y del inicio del otoño, se viene una semana nublada y con menos calor en Lomas de Zamora y sus alrededores, en resumen, clima agradable , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las altas temperaturas empezaron a ceder y se ubicarán por debajo de los 30°, pero las mínimas se mantendrán en los 20° o muy cerca de esa franja.

Lo que se viene. El calor aflojará un poco en la semana, pero habrá lluvia en Lomas de Zamora

Atención. El clima comenzará a cambiar durante la tarde-noche: ¿a qué hora llega la lluvia?

El clima empezará a sentirse más agradable y la temperatura empezaría a parecerse al del otoño, más allá que podrían quedar algunos días de “veranito”. Por lo tanto serán jornadas agradables para disfrutar con actividades al aire libre.

El lunes se prevé cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del noreste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 17° a los 24°, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

Sube de a poco el calor

Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre los 17° y los 25°. Ya el miércoles se espera cielo parcial a mayormente nublado y vientos del noreste cambiando al este, con una temperatura mínima de 19° y una máxima de 27°.

Por su parte, el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos el este y las marcas térmicas irán de los 20° a los 27°.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del noreste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 21° los 28°, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

En tanto, el sábado se espera cielo parcial a mayormente nublado y vientos del noreste cambiando al este, con una temperatura mínima de 21° y una máxima de 27°.