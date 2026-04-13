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13 de abril de 2026
Va de retro.

Juanse recordó cómo conoció a Pappo cuando tenía 12 años

Juanse y Pappo, dos grandes figuras del rock argentino, fueron muy amigos y se vieron por primera vez de una forma muy particular.

Juanse y Pappo, dos grandes.&nbsp;

Juanse y Pappo, dos grandes. 

Juanse anunció su regreso al abordaje de la obra de Pappo con su disco “Pappo x Juanse Vol. 2”, que estará centrado en el repertorio del recordado guitarrista y cantante, incluyendo temas de Pappo’s Blues, Riff y su etapa solista.

Norberto "Pappo" Napolitano murió el 25 de febrero de 2005, con apenas 54 años, y supo cultivar una fuerte amistad con Juanse, al margen de compartir más de un proyecto en la escena del rock argentina.

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Juanse y Pappo.

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“Fue cuando tenía 12 años. Él estaba de novia con una prima postiza mía y llegó a casa por casualidad. Estaba jugando y vi una sombra que venía caminando y me dijo: ‘¿Qué hacés? y te imaginás que me asusté con su presencia”, contó.

Y siguió: “Pasaron los años y empecé a tocar con Gabriel Carambula y el Carpo tenía como una amistad así eventual con Berugo Carámbula (padre de Gabriel) entonces lo volvimos loco para que nos pase el teléfono y lo llamamos”.

Finalmente se produjo el encuentro: “Nos invitó a su casa y tocamos el Rock del pedazo, una de las primeras ideas que tuvimos con Los Ratones Paranoicos”.

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