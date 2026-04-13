Juanse recordó cómo conoció a Pappo cuando tenía 12 años

Juanse anunció su regreso al abordaje de la obra de Pappo con su disco “Pappo x Juanse Vol. 2”, que estará centrado en el repertorio del recordado guitarrista y cantante, incluyendo temas de Pappo’s Blues, Riff y su etapa solista.

Norberto "Pappo" Napolitano murió el 25 de febrero de 2005, con apenas 54 años, y supo cultivar una fuerte amistad con Juanse, al margen de compartir más de un proyecto en la escena del rock argentina.

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Se conocieron cuando Pappo ya era un figura y Juanse era un niño. Consultado sobre cuándo lo vio por primera vez, el líder de Los Ratones Paranoicos desempolvó una anéctoda.

“Fue cuando tenía 12 años. Él estaba de novia con una prima postiza mía y llegó a casa por casualidad. Estaba jugando y vi una sombra que venía caminando y me dijo: ‘¿Qué hacés? y te imaginás que me asusté con su presencia”, contó.

Y siguió: “Pasaron los años y empecé a tocar con Gabriel Carambula y el Carpo tenía como una amistad así eventual con Berugo Carámbula (padre de Gabriel) entonces lo volvimos loco para que nos pase el teléfono y lo llamamos”.

Finalmente se produjo el encuentro: “Nos invitó a su casa y tocamos el Rock del pedazo, una de las primeras ideas que tuvimos con Los Ratones Paranoicos”.