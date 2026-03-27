El ballet La Patriada de Lomas de Zamora busca nuevos bailarines: cuáles son los requisitos

Las audiciones son para sumar bailarines al elenco Mayor de La Patriada.

El ballet La Patriada de Lomas de Zamora , de reciente paso por el Pre Cosquín, se encuentra en plena convocatoria para renovar su elenco mayor. El próximo domingo 29 de marzo hará las audiciones en donde se elegirán a los bailarines que se acoplen al equipo para formar parte de los proyectos artísticos de cara a 2026 y 2027.

La audición se llevará a cabo a partir de las 11 en el Teatro Cosmopolita de Llavallol (Adrogué 186), espacio donde el ballet La Patriada realiza sus prácticas cotidianamente. La selección de bailarines se hará por rondas y aquellos que queden seleccionados comenzarán los ensayos el sábado 25 de abril.

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Los requisitos para participar de la audición son los siguientes: ser mayor de 18 años, contar con una formación sólida en danza folklórica, poseer herramientas corporales provenientes de otros lenguajes, tener disponibilidad los sábados y eventualmente los domingos y, sobre todo, ser responsable, comprometido y respetuoso con el trabajo grupal .

“Todos los años sumamos bailarines porque es una manera de renovar las energías del grupo. Nos gusta que se acoplen artistas que puedan aportar su arte al elenco actual”, indicó Ayelén Cantero , directora del ballet La Patriada (junto a su colega Lucas Echevarría ). Inmediatamente acotó que “todos los integrantes del grupo nos sentimos agradecidos de estar unidos, de hacer lo que amamos y de llevar nuestro arte al mundo”.

dfee63cb-fc60-4e95-9435-fd0480341c98 El conjunto, oriundo de Lomas de Zamora, crece a paso agigantados.

Todos los años sumamos bailarines porque es una manera de renovar las energías del grupo. Nos gusta que se acoplen artistas que puedan aportar su arte al elenco actual Todos los años sumamos bailarines porque es una manera de renovar las energías del grupo. Nos gusta que se acoplen artistas que puedan aportar su arte al elenco actual

Los bailarines interesados en inscribirse para ser parte de la audición deben enviar un mensaje directo a través de la cuenta de Instagram del ballet. Si bien la búsqueda de nuevos talentos es para la categoría mayor, La Patriada forma bailarines de todas las edades: semillitas, infantiles, juveniles, adultos y adultos mayores. Por Las redes sociales también se puede consultar más información respecto a todos los grupos.

Con esta nueva convocatoria, La Patriada busca seguir creciendo y fortaleciendo su propuesta artística, apostando a la incorporación de nuevos talentos que compartan la pasión por la danza folklórica y el trabajo colectivo.