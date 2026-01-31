sábado 31 de enero de 2026
Sorpresivo.

Anunciaron un paro total de trenes para el próximo jueves 5 de febrero

El gremio La Fraternidad anunció hoy que el próximo jueves 5 de febrero habrá un paro de trenes por no haber llegado a un acuerdo salarial con el Gobierno.

El gremio La Fraternidad anunció un paro de total de trenes para el jueves 5 de febrero debido a la falta de un acuerdo salarial con el Gobierno de Javier Milei, según informaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas.

El malestar en el sector se generó tras la última reunión paritaria, donde las empresas del sector ofrecieron una recomposición de “apenas el 1 por ciento” para los haberes de enero, una cifra que el gremio considera inaceptable frente al contexto inflacionario.

El lunes, día decisivo para definir el paro de trenes

Si bien la amenaza está sobre la mesa, la confirmación de la medida de fuerza quedó en suspenso por 48 horas. Fuentes sindicales indicaron que la realización efectiva del paro “queda supeditada a las nuevas ofertas” que los representantes gremiales esperan recibir este lunes, cuando se retomen las conversaciones con las patronales.

De no haber avances, se espera que La Fraternidad formalice la convocatoria a la huelga ese mismo lunes mediante un comunicado oficial.

El conflicto salarial se enmarca en un escenario de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional. El titular del gremio, Omar Maturano, ya había adelantado públicamente su rechazo a los capítulos de la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.

