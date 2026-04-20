lunes 20 de abril de 2026
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20 de abril de 2026
Formación.

Estudiantes de la UNLZ visitaron la Cooperativa Apícola en San Vicente

Estudiantes de la UNLZ pudieron aprender sobre las distintas actividades que se realizan en la sala de extracción de la miel, entre muchas otras.

Estudiantes de la UNLZ visitaron la Cooperativa Apícola en San Vicente.

Estudiantes de la UNLZ visitaron la Cooperativa Apícola en San Vicente.

Un aprendizaje clave sobre la industria apícola para la UNLZ

La visita formó parte de las actividades previstas en el Proyecto de Extensión Universitaria LOMAS XT 2025 denominado “Implementación de herramientas socioeconómicas en producciones apícolas de la zona de influencia de la UNLZ”, cuyos directores son Esteban Monzón, de las cátedras de Costos por Ciencias Económicas; y Javier Vázquez, de la cátedra de Producción Animal por la Facultad de Ciencias Agrarias.

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Los estudiantes pudieron aprender sobre las distintas actividades que se realizan en la sala de extracción de la miel como así también recibir formación sobre los distintos cuidados que se realizan para que la miel sea envasada con la mayor calidad posible. La actividad se desarrolló el 6 de abril.

Estudiantes de la UNLZ visitaron la Cooperativa Apícola en San Vicente
La visita form&oacute; parte de las actividades previstas en el Proyecto de Extensi&oacute;n Universitaria LOMAS XT 2025.

La visita formó parte de las actividades previstas en el Proyecto de Extensión Universitaria LOMAS XT 2025.

Estudiantes de la UNLZ visitaron la Cooperativa Apícola en San Vicente
El proyecto busca aportar valor a la actividad ap&iacute;cola desde el an&aacute;lisis de los costos.

El proyecto busca aportar valor a la actividad apícola desde el análisis de los costos.

Estudiantes de la UNLZ visitaron la Cooperativa Apícola en San Vicente
el domingo 12 de abril los profesores Monz&oacute;n y V&aacute;zquez disertaron en la 12&ordf; edici&oacute;n de la Feria de la Miel de San Vicente.

el domingo 12 de abril los profesores Monzón y Vázquez disertaron en la 12ª edición de la Feria de la Miel de San Vicente.

Dentro del marco del mismo proyecto, el domingo 12 de abril los profesores Monzón y Vázquez disertaron en la 12ª edición de la Feria de la Miel de San Vicente, donde se encontraron con más de 30 productores apícolas e intercambiaron opiniones y saberes con respecto a la producción de miel y sus derivados, como así también las proyecciones del sector como alternativa de negocio.

El proyecto “Implementación de herramientas socioeconómicas en producciones apícolas de la zona de influencia de la UNLZ”, busca aportar valor a la actividad apícola desde el análisis de los costos como así también el uso de esa información para la mejora en la gestión de cada establecimiento.

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