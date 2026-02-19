Cómo se siente el paro general en Lomas de Zamora

El paro general en Lomas de Zamora: autos, negocios cerrados y poca gente.

El paro general al que convocó la CGT en protesta contra la reforma laboral que esta tarde tratará la Cámara de Diputados de la Nación tuvo una importante adhesión y en Lomas de Zamora se materializó en poca actividad en la vía pública.

Durante la mañana el centro de Lomas de Zamora tuvo la configuración de un día feriado: muy pocos negocios abiertos y poca gente circulando por las calles. Sobre la avenida Hipólito Yrigoyen sí transitan autos y camiones y algunas líneas de colectivos que no se adhirieron a la medida de fuerza. Cerca del mediodía empezaron a abrir más negocio y aumentó la circulación de vehículos.

Las líneas de colectivos que sí funcionan pese al paro La empresa San Vicente S.A.T., bajo la órbita del Grupo Autobuses Santa Fe, informó que funcionan las líneas: 51, 74, 79, 164 (hacia Pompeya), 177, 263A, 370, 385, 388, 403, 435 y 503.

Además, dentro del partido de Lomas de Zamora, están operativas las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553.

Por su parte, la Compañía La Paz S.R.L. también confirmó que la línea 277 circula con normalidad.

