jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026
Relevamiento.

Cómo se siente el paro general en Lomas de Zamora

Hay menos líneas de colectivos en circulación y el movimiento de gente mermó. El paro duraría hasta la medianoche.

El paro general en Lomas de Zamora: autos, negocios cerrados y poca gente.

El paro general en Lomas de Zamora: autos, negocios cerrados y poca gente.

Durante la mañana el centro de Lomas de Zamora tuvo la configuración de un día feriado: muy pocos negocios abiertos y poca gente circulando por las calles. Sobre la avenida Hipólito Yrigoyen sí transitan autos y camiones y algunas líneas de colectivos que no se adhirieron a la medida de fuerza. Cerca del mediodía empezaron a abrir más negocio y aumentó la circulación de vehículos.

Algunas líneas de colectivos que circulan por Lomas de Zamora no hacen el paro de la CGT.
No será total.

Qué colectivos que circulan por Lomas NO adhieren al paro de la CGT

Las líneas de colectivos que sí funcionan pese al paro

La empresa San Vicente S.A.T., bajo la órbita del Grupo Autobuses Santa Fe, informó que funcionan las líneas: 51, 74, 79, 164 (hacia Pompeya), 177, 263A, 370, 385, 388, 403, 435 y 503.

Además, dentro del partido de Lomas de Zamora, están operativas las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553.

Por su parte, la Compañía La Paz S.R.L. también confirmó que la línea 277 circula con normalidad.

