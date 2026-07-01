Jorge Vivaldo, feliz por el triunfo de Brown de Adrogué y el aporte de los refuerzos

Arrancó la segunda rueda de la Primera B , en la que Brown de Adrogué necesita un colchón importante de puntos para alejarse de los puestos de descenso e ilusionarse con el Torneo Reducido. El primer paso fue un importante triunfo ante Flandria, partido en que debutaron tres de los refuerzos.

Clave volver a tomar confianza en el estadio Lorenzo Arandilla , donde el equipo de Jorge Vivaldo arrastraba cuatro derrotas consecutivas y un empate. Ahora, el Tricolor le sacó cuatro puntos de diferencia a Villa San Carlos en la parte baja de la tabla. Este sábado visitará a Deportivo Armenio, en Ingeniero Maschwitz.

“Veníamos de partidos con muchos errores, llegaron jugadores nuevos, que eso siempre generan una energía positiva y un recambio. No jugó (Matías) Noble porque se está recuperando, creo que para dentro de dos partidos lo vamos a tener, pero los chicos que les tocó entrar lo hicieron muy bien y los que vinieron tuvieron un gran debut”, resaltó en diálogo con Cadena Tricolor el entrenador Jorge Vivaldo , que no pudo contar con el lesionado Matías Sproat y el suspendido Jonatan Bogado para el encuentro frente a los de Jáuregui.

La expectativa estaba en los refuerzos que debutaron: Luciano Sánchez , Lucas Baldunciel y Brandon López . “Tres de los cuatro jugaron, estamos esperando la evolución de Mati (Noble) que está en un proceso lógico, agarrando ritmo. Los nuevos venían de no jugar, fue importante que dos de ellos pudieran terminar los 90 minutos (Sánchez y López), me pone contento lo del Chucky también que se la bancó. Le ganamos a un gran rival, un equipo que juega bien, y gracias a Dios sacamos un resultado que necesitábamos”, sostuvo el DT.

Bruno Báez Bruno Báez abrió el marcador para Brown de Adrogué.

El Flaco Vivaldo es consciente que están lejos de los objetivos, pero a partir de este triunfo confía en enderezar el barco y navegar por aguas más calmas. “El hincha se merece otra alegría. Este club en los últimos años siempre peleó por otras cosas, nos hacemos cargo de que no estábamos por ahí en un gran momento, sabíamos que había que trabajar, revertirlo”, consideró.

En esa línea apuntó que “el equipo tuvo un gran cambio en el juego, pero no lo conseguíamos tanto en los resultados, sobre todo de local. Era muy importante ganar de local y lo pudimos hacer”.

Jorge Vivaldo y el cambio de arquero

Como futbolista, Jorge Vivaldo fue uno de los grandes arqueros, en el ascenso y la Primera División. En los últimos días debió tomar una decisión clave: sacar a Sebastián Giovini y darle la titularidad a Matías Wysocki, tras más de dos años.

“Tuvo un gran partido, sacó una pelota bárbara en un momento difícil. Hacía mucho tiempo que estaba esperando su oportunidad, respondió muy bien. Tampoco me pone feliz tener que cambiar un arquero, porque Seba (Giovini) es un referente. Tenemos dos arqueros que cualquiera es titular, pero a veces a uno le toca no andar bien y no te acompaña el resultado y el equipo”, analizó.

Sobre el partido de Matías Wysocki añadió que está feliz porque “siempre laburó, le viene bien para estar tranquilo. Es muy difícil para los arqueros cuando estás tanto tiempo parado porque el ritmo solo te lo da la competencia. Lo vi muy bien a la distancia y en el juego aéreo”.