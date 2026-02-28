sábado 28 de febrero de 2026
Escribinos
28 de febrero de 2026
en vivo Ahora.

Los Andes y Defensores de Belgrano ya juegan en Lomas de Zamora

En el estadio Eduardo Gallardón, el Milrayitas enfrenta al Dragón por la fecha 3 de la Primera Nacional con la misión de cortar su sequía de triunfos.

Los Andes se quiere abrazar a su primer triunfo.

Los Andes se quiere abrazar a su primer triunfo.

Los Andes se quiere abrazar a su primer triunfo.

Los Andes se quiere abrazar a su primer triunfo.

EN VIVO

Live Blog Post

La primera fue para Defensores

Los Andes se equivocó en la salida, Moyano anticipó a Cañete tras un pase anunciado de Rodríguez y asistió a González, que se metió con espacios dentro del área y definió cruzado, pero López respondió bien y evitó el peligro.

Live Blog Post

Arrancó el partido en el estadio Eduardo Gallardón

Los Andes y Defensores de Belgrano ya juegan por la fecha 3 de la Primera Nacional.

Live Blog Post

Formaciones confirmadas de Los Andes - Defensores de Belgrano

Los Andes: Sebastián López; Sandoval, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mario Galeano y Mauricio Asenjo.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Luis Jérez Silva, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Enzo González y Ezequiel Aguirre.

Arbitro: Wenceslao Meneses

Cancha: Los Andes

Hora: 17

TV: LPF Play.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Méndez no terminó conforme con la producción ante River.
Contundente.

"Nada para rescatar": la crítica de Mauro Méndez en Banfield