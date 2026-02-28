Los Andes y Defensores de Belgrano ya juegan en Lomas de Zamora

La primera fue para Defensores
Los Andes se equivocó en la salida, Moyano anticipó a Cañete tras un pase anunciado de Rodríguez y asistió a González, que se metió con espacios dentro del área y definió cruzado, pero López respondió bien y evitó el peligro.
Arrancó el partido en el estadio Eduardo Gallardón
Los Andes y Defensores de Belgrano ya juegan por la fecha 3 de la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas de Los Andes - Defensores de Belgrano
Los Andes: Sebastián López; Sandoval, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mario Galeano y Mauricio Asenjo.
Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Alan Pérez, Gonzalo Gamarra, Fabián Sánchez; Ignacio Gutiérrez, Luis Jérez Silva, Agustín Benítez, Patricio Moyano; Enzo González y Ezequiel Aguirre.
Arbitro: Wenceslao Meneses
Cancha: Los Andes
Hora: 17
TV: LPF Play.