La voz invisible de Banfield que lleva más de 30 años en el doblaje

Isabel tiene una experiencia de más de tres décadas en el mundo del doblaje.

Desde Lomas de Zamora , Isabel Iglesias construyó una trayectoria de más de 30 años en el mundo del doblaje. La vecina de Banfield es actriz de voz, lo que le permitió participar de varias producciones de primer nivel. Hoy, en el Día Internacional del Doblaje , enalteció una profesión “invisible” que considera fundamental para la cultura y la inclusión.

En una charla con el Diario La Unión , Isabel explicó que, a la hora de crear un personaje , el trabajo del doblajista no consiste solamente en leer un texto. “Tratamos de empatar nuestra voz con la del personaje. Su cadencia, su respiración, su tono”, explicó. Incluso admitió que tiene un ejercicio que puede parecer inusual, pero que le sirve para su trabajo cotidiano: “Observo personas que caminan por la calle y trato de imitar su voz. Es un muy buen ejercicio de actuación ”.

Observo personas que caminan por la calle y trato de imitar su voz. Es un muy buen ejercicio de actuación Observo personas que caminan por la calle y trato de imitar su voz. Es un muy buen ejercicio de actuación

Criada en zona Sur, Iglesias admitió que el acento característico del castellano le puede jugar una mala pasada durante las grabaciones. “Tal vez en un comienzo se te escapa alguna ‘ye’ en lugar de suavizarla como se pronuncia en neutro”, contó, entre risas. Sin embargo, detrás de cada interpretación existe un entrenamiento constante basado en la articulación, la lectura, la relajación corporal y los ejercicios vocales.

De Banfield al mundo de la mano del doblaje

“Los actores de voz somos invisibles. Cuánto más invisibles seamos, mejor es el doblaje”, explicó, y rápidamente agregó que uno de los grandes desafíos que tiene en su labor es que el público pueda olvidarse de inmediato que está consumiendo un producto doblado y que conecte naturalmente con la historia que se cuenta.

Uno de los grandes desafíos que tiene en su labor es que el público pueda olvidarse de inmediato que está consumiendo un producto doblado y que conecte naturalmente con la historia que se cuenta.

Entre los personajes que más la marcaron aparece Lula, la espada hablante de “Dave el Bárbaro”, una producción de Disney. “Tenía una voz mucho más grave que la mía y fue un desafío lograrla”, recordó. Ese trabajo tan bien logrado le permitió animarse a otras interpretaciones con registros de voz similares, como el personaje de Cora en “Once Upon a Time”, una serie de televisión estadounidense.

32af2eb3-ca9a-4532-ae42-0716a5dc2820 Gracias a su profesión, la vecina de Banfield tuvo la posibilidad de participar en producciones internacionales.

En el marco del Día Internacional del Doblaje, Isabel destacó el valor de su actividad. “El doblaje es un arte y un servicio muy importante, incluso para personas con diferentes discapacidades. Una hermosa profesión”, concluyó la vecina de Banfield, cuya voz probablemente haya acompañado a miles de espectadores sin que ellos lo sepan.