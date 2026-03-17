El modelo de Javier Milei en Lomas de Zamora: negocios históricos que se van y liquidaciones por cierre

El mapa del modelo Javier Milei en Lomas de Zamora: negocios históricos que se van y liquidaciones por cierre.

El centro comercial de Lomas de Zamora es uno de los más importantes del conurbano bonaerense, dada la cantidad y pluralidad de sus comercios. Artículos que no se consiguen en Adrogué, Monte Grande o Lanús, están en Lomas. Sin embargo, en los últimos dos años (y con mayor agudeza en las últimas semanas) afronta una crisis inédita de ventas.

Según un informe. La crisis salarial es histórica en las universidades y seguirá el paro por tiempo indeterminado

Ni para el pan alcanza. Ya cerraron más de 2.000 panaderías por la precipitada caída de las ventas

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lomas, Antonio Kahale, fue contundente: "No vivíamos algo así desde la pandemia. Es terrible". "La gente no tiene plata, pasan semanas que no se abren cajas, y a fin de mes hay que pagar sueldos, alquileres, los servicios que aumentan todos los meses. Cuando cumplís con todas las obligaciones no alcanza y los alquileres no se vuelven a renovar", sintetizó.

Muchos de los comercios históricos, como la Pizzería La Continental (con más de 70 años de historia) bajaron la persiana. Una casa de artículos deportivos en Sáenz e Yrigoyen siguió el mismo destino; otros comercios ponen productos en liquidación, hacen rebajas y tratan de moverse a través de las redes sociales y marketplace; y otros que son cadenas que tienen varias sucursales se achican al mínimo.

Esto también le ocurre a los bancos, que van cerrando sucursales. En Lomas ocurrió con el Galicia de Loria e Yrigoyen; y el Santander de España, entre Boedo y Laprida.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 16.16.04 liquidaciones en comercios de la Peatonal Laprida. save Aníbal Manzi.

La apertura de importaciones

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió recientemente “respeto a quienes producen” en un comunicado que repasa la situación "crítica” del entramado productivo: 20.000 empresas argentinas cerraron desde que asumió el gobierno de Javier Milei.

Esto es relativo al comercio: no hay circulación de ingresos y además, la apertura de las importaciones generó que la compra por plataformas digitales explote. El Gobierno le quitó la mayoría de los impuestos a los productos importados generando una canilla abierta a máxima presión sobre la industria y el comercio argentino.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 16.27.43 muchos negocios se achican para soportar y subsistir. Aníbal Manzi.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.50.34 Sport Track, histórico local multimarca de ropa y zapatillas, bajó sus persianas luego de años. Aníbal Manzi

WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.42.29 Lecrean, antes New Boedo, bajó sus persianas, a metros de la estación de trenes de Lomas de Zamora. Aníbal Manzi.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.51.37 Arana, otro local de compraventa de calzado tuvo que mudarse y cerrar su local sobre Yrigoyen. Aníbal Manzi.

¿Todo sea por controlar la inflación?

Uno de los principales argumentos del Gobierno para justificar la aplicación del modelo económico es el freno a la inflación (un mal que aquejó a los argentinos por décadas). Sin embargo, esto también viene siendo relativizado ya que todos los meses en los tres años del Gobierno la inflación es cercana al 3% y su medición es cuestionada ya que deja afuera muchas variables que son transversales a las familias argentinas.

"La inflación que miden es una mentira. Un empleado que cobra $1.2 millones no llega a fin de mes y esto es así hace meses", expresó Kahale.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 16.30.17 (1) Otro local cerrado en las calles de Lomas de Zamora. Aníbal Manzi.

El impulso local a la economía

Desde el Municipio y la Cámara de Comercio realizan eventos y propuestas como Paseo Lomitas, o eventos especiales por Día de la Madre, Padre, Navidad, Día del Niño, etc. Allí se acuerdan ofertas y promos especiales, estacionamiento libre y espectáculos artísticos. Todo para fomentar las ventas y la comodidad de los vecinos.

Desde el Municipio también se llevan adelante capacitaciones gratuitas para emprendedores sobre gestión empresarial y ofrecen formación para los vecinos en distintos oficios con salida laboral. También otorgan microcréditos a emprendedores e industria.