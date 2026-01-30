Cayó en Lomas de Zamora un falso pastor que de día predicaba y de noche desvalijaba casas

Antes de ser detenido, el hombre era un referente religioso en Llavallol, en Lomas de Zamora.

Un hombre de 27 años de nacionalidad boliviana, fue detenido en Llavallol, luego de una investigación judicial que reveló que de día se hacía pasar por pastor evangélico en Lomas de Zamora para predicar la palabra de Dios, y de noche desvalijaba casas a mano armada.

El arresto del presunto delincuente se hizo público por medio del Ministerio de Seguridad, que informó que mientras permanecía prófugo de la Justicia, se ocultaba en una iglesia, en Lomas de Zamora. Las autoridades no descartaron que haya incluido a los fieles a su lista de víctimas, y sospechan que usaba esa "pantalla" para atraer posibles objetivos para asaltar.

Según pudieron determinar los investigadores, el sujeto ahora tras las rejas habría participado de un robo cometido a mediados de abril del 2024 en Valentín Alsina, donde, junto con un cómplice, sustrajo dinero en efectivo, joyas, electrodomésticos y prendas de vestir, por medio de amenazas a las víctimas.

El caso es investigado por el fiscal Martín Darío Rodríguez, titular de la UFI 5 del Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús, quien dispuso las tareas desplegadas por la Policía Federal Argentina (PFA).

Pastor detenido El hombre fue detenido a metros de la iglesia donde predicaba, en Llavallol. Detenido en Llavallol Gracias a las tareas de relevamiento de las redes sociales, el sospechoso fue localizado y sorprendido durante un operativo encubierto a metros del templo donde solía recibir a los fieles. El falso predicador quedó detenido, a disposición de la Justicia, y se esperaba que sea indagado en el marco de la causa, que permanece en pleno desarrollo.

