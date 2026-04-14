La reacción de Moria Casán por las fotos de Ángel, el nene asesinado

Moria Casán, en su programa de las mañanas de El Trece , manifestó su profunda conmoción al ver las imágenes de Ángel, el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia . Incluso, se detuvo en un detalle sobre la expresión del niño.

En este contexto, Moria Casán entrevistó a Mariela, madrastra de Ángel, y destacó el impacto que le causa la dolorosa expresión de madurez del chico.

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Durante la entrevista, Moria Casán aseguró visiblemente impactada por Ángel que “el nene tiene... vos sabés que la fisonomía del nene es de sufrimiento, parece un señor grande”.

“Es un niño con cara de sufrimiento de un hombre. Es una cosa impresionante porque tiene tanto dolor en esa cara que me impresiona”, destacó la conductora.

image La angustia de Moria Casan.

Mientras que Moria Casán insistió en que “es un niñito de 4 años que... es impresionante lo que debe haber pasado porque el rostro lo tiene con sufrimiento”.

La madrastra aclaró: “Ángel no hablaba claro. Por eso a mí me sorprendió cuando él dijo ‘Mariela’, hasta a mí me sorprendió. En todos los informes dice que él no se expresa bien, por eso me sorprendió que el nene tan claro diga ‘Mariela’”.

“Tal vez no le salía nada de todo el horror que estaba pasando. Le queda acá atragantado esto y no podés imaginar”, cerró Moria Casán.