miércoles 08 de abril de 2026
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8 de abril de 2026
Se pudrió todo.

El hermano de Mauro Icardi destrozó al futbolista: "Nunca podemos estar todos juntos"

En una entrevista con Moria Casán habló de su vínculo actual con Mauro Icardi y de la interna familiar entre Wanda Nara y la China Suárez.

Mauro Icardi, enfrentado con su hermano.&nbsp;

Mauro Icardi, enfrentado con su hermano. 

Guido, el hermano de Mauro Icardi, dijo en más de una oportunidad que banca a Wanda Nara y que lleva años sin tener contacto con el futbolista. Ahora volvió a tomar la palabra en el programa de Moria Casán y habló del mal momento familiar.

“Cuando mis papás se separaron, hace años, hubo que elegir bandos: mamá o papá. Después con lo de Mauro pasó lo mismo y hubo que elegir entre La China o Wanda. Hay que estar bien con uno y mal con otro. Es una historia que se repite”, manifestó el hermano de Mauro Icardi involucrando a la China Suárez.

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Y señaló sobre el mal momento familiar: “A mí todo esto me genera tristeza porque nunca podemos estar todos juntos o coincidir en paz”. Guido Icardi recordó que, en 2001, después de la crisis económica y social, su familia se fue a España.

“Nosotros éramos muy humildes. Mi mamá vendía alfajores y mi papá estaba en una carnicería. Con lo que pudimos ahorrar nos fuimos a España y vivimos en un cuartito de un depósito de fútbol los cinco juntos, en una misma habitación”, contó.

De todos modos, pese a la situación a nivel económico, el joven recuerda ese tiempo con alegría: “Con mis hermanos jugábamos mucho y nos divertíamos un montón. Fue algo lindo”.

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El hermano de Mauro Icardi con Moria Casan.

El hermano de Mauro Icardi con Moria Casan.

La relación actual de Mauro Icardi con su familia

Al hacer referencia a la relación actual que hoy mantiene con Mauro Icardi, Guido observó: “Tengo mil historias de cuando éramos chicos y de la buena persona que era antes de jugar al fútbol”.

“Nosotros queríamos poner una marca de ropa, hacer todo juntos. Éramos muy unidos y además nos llevamos solamente tres años. Estaba todo bien con él, pero después pasó lo que pasó y el vínculo se desgastó”, dijo.

Y cerró: “A mí todo esto me duele. Yo no reconozco a mi hermano Mauro. Yo no me quiero colgar de él, pero sí contar las cosas que sé”.

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