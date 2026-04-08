miércoles 08 de abril de 2026
Escribinos
8 de abril de 2026
Rechazo.

Despidieron a 240 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional: hay paro

Trabajadores y delegados gremiales del Servicio Meteorológico Nacional advierten que este recorte genera un "apagón meteorológico" que afecta a vuelos y navegación.

En el Servicio Meteorológico Nacional hacen un paro en rechazo de los despidos.

En el Servicio Meteorológico Nacional hacen un paro en rechazo de los despidos.

La convocatoria, que comenzará a partir de las 10 (Av. Dorrego 4019), sumado al cese total de actividades a nivel nacional, visibilizará la situación crítica provocada por los despidos masivos (aproximadamente el 30% de la planta) y las medidas de ajuste que paralizaron gran parte de sus funciones.

Lee además
Empresas de colectivos que transitan por el AMBA decidieron reducir las frecuencias﻿.
Horas decisivas.

Denuncian el colapso del sistema de transporte público de pasajeros
Demoras en el Tren Roca por un incendio.
Alerta.

Hubo demoras en el Tren Roca por un incendio: se empieza a normalizar el servicio

El reclamo se centra en la reincorporación del personal desvinculado que afecta a las tareas del SMN y que, desde marzo de 2026, ya se encontraba en estado de alerta ante la amenaza de recortes. Según algunas denuncias, los despidos totales habrían alcanzado hasta 700 puestos de trabajo en una planta de mil empleados.

Despidos y crisis en el Servicio Meteorológico Nacional

Asimismo, los trabajadores y delegados gremiales advierten que este recorte genera un "apagón meteorológico" con consecuencias en la seguridad en vuelos, por la provisión de datos meteorológicos críticos para la aeronavegación; el cierre de estaciones meteorológicas en distintos puntos del país que impide la toma de datos locales para el pronóstico; y el riesgo de vida y económico, debido a que el vaciamiento del SMN impacta directamente en el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que dificulta la prevención de catástrofes naturales y afecta sectores clave como la producción agrícola.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que lideran estas protestas, apuntan a Federico Sturzenegger como impulsor de los despidos desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Temas
Seguí leyendo

Denuncian el colapso del sistema de transporte público de pasajeros

Hubo demoras en el Tren Roca por un incendio: se empieza a normalizar el servicio

Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales

Cuenta DNI sumó descuentos todos los días en supermercados durante abril

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nicole Neumann contra Fabián Cubero.  video
Todo mal.

El furioso reclamo de Nicole Neumann a Fabián Cubero