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30 de marzo de 2026
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Cómo fue la escandalosa escena de celos de la China Suárez a Mauro Icardi en un boliche

La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un escándalo en un boliche y algunas versiones aseguran que todo comenzó con una escena de celos de la actriz.

La China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi. 

Según algunos rumores que circulan en las redes sociales, la China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un escándalo en una conocida discoteca de la Costanera Norte y las versiones aseguran que hubo una escena de celos por parte de la actriz.

"Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro y que la China como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla", precisó la usuaria PaoShara.

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Yanina Latorre aportó más datos sobre lo supuestamente ocurrido con Mauro Icardi y la China Suárez en el boliche. "Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos", precisó la conductora de SQP, en América TV.

Y agregó sobre la manera en que los miembros de seguridad cuidaban a los dos de no ser tomados en imágenes por los presentes en el lugar.

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"Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro. Jaja ¿hay algo más patético y marginal? ¿Quiénes son?", expresó indignada Yanina Latorre sobre la salida de boliche de la pareja.

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