La ONG de Lomas que nació en pandemia y hoy entrega viandas a más de 120 personas

Siempre están en la búsqueda de voluntarios que quieran sumarse el proyecto que nació en Lomas, en plena pandemia.

La ONG que nació en Lomas en plena pandemia Deshoras Sur constantemente renueva su compromiso solidario para poder llegar a los sectores que más lo necesitan. Nacieron en 2020 con los objetivos bien marcados en colaborar con los que menos tienen e incluir en la labor social a los más jóvenes sin bandera política ni religiosa.

Desde aquel contexto de pandemia cuando comenzaron a colaborar con sectores que estuvieron más comprometidos durante el aislamiento hasta hoy, el crecimiento de la ONG ha sido exponencial ya que actualmente tienen 30 voluntarios activos, pero son más los que conforman el grupo general y que participan en algunas de las actividades que fomentan.

Roberto Rodríguez se sumó hace 7 meses: "Tomamos nuestras actividades con igual importancia. Pero, hoy el objetivo principal es entregar cada jueves las viandas a las más de 120 personas que nos esperan en las recorridas en Lomas.

Desde que arrancaron a dedicarse a la acción social, contaron que la actividad que más los ha sacado la tarea común o de lo que estaban más acostumbrados a hacer fue un viaje a la Provincia de Chaco. "Fuimos a tres Isletas a ayudar a una ONG que nos permitió llegar a familias en contextos rurales en situaciones muy delicadas", contaron los más antiguo de la organización.

Sobre aquella experiencia comentaron que la idea es poder repetirla o hacer algo similar pronto. "Queremos seguir expandiendo un poco nuestros lugares de ayuda", afirmaron.

Como toda ONG, están en la búsqueda permanente de voluntarios. "Siempre son bienvenidos. Buscamos hacer actividades con infancias en merenderos y hogares entendiendo la importancia de esa etapa de la vida. También estamos buscando personas que quieran ayudar a la ONG en distintas funciones que tenemos como el área de manejo de redes. Los vecinos nos ayudan mucho difundiendo para ayudar a personas que sino no podríamos llegar", detallaron.

Las recorridas es una de las actividades más importantes

El objetivo principal en este momento es entregar cada jueves las viandas a las más de 120 personas que los esperan en las recorridas en Lomas.

"Nos juntamos en la Plaza Grigera, alrededor de las 19.30 y ahí nos dividimos en dos grupos. Uno que va por lo que es Laprida y las calles aledañas y los otros voluntarios van para el lado del Hospital Gandulfo. En Alsina y Boedo siempre nos esperan alrededor de 60 personas para recibir algo de comer y charlas, escuchar que es lo que necesitan", explicó Rodríguez.

Luego de esa esquina se trasladan hasta el Gandulfo donde los espera un grupo de personas un poco más reducido, pero que está en situación de calle. "Luego los dos grupos se juntan en la esquina del Banco Nación, en Laprida y España, para comentar todo lo sucedido y si hubo algún pedido especial de ayuda para que se pueda dar la difusión", explicó el voluntario.

Respecto a las problemáticas de las personas en situación de calle puntualizaron que hay distintos aspectos que manifiestan: problemas de salud mental, adicciones. "Lo que nos preocupa ahora es el frío que se viene ya dentro de poco, entendiendo que incluso temperaturas 'medias' en la calle son muy difíciles de llevar", explicaron.

Cómo se puede colaborar

Lo que están buscando en este momento son donaciones de alimentos no perecederos para las recorridas de cada jueves y encaran la campaña contra el frío.

"Pedimos que nos aporten frazadas, gorros, guantes, bufandas y medias. Pueden contactarse con nosotros a través de la redes y colaborar. También son más que invitados a sumarse a nuestras actividades", solicitaron.

Además apuntaron a aquellos que quieran ayudar a la ONG con el aporte de dinero al alias deshoras.sur.mp o simplemente suscribiéndose a los planes mensuales para donar todos los meses.