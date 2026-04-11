Gerardo Romano recordó cuando un cura lo echó: "Participé de orgías y tomé drogas"

Gerardo Romano estuvo como invitado en Otro día perdido, en El Trece , y ante una pregunta de Mario Pergolini sobre si fue mujeriego, el actor contó detalles y reveló una anécdota que ocurrió con un cura en la Basílica de Luján.

“¿Fuiste mujeriego?”, quiso saber Mario Pergolini. “Mucho, pero porque tenía que cobrarme los años de servicio… Celibato. Era muy católico. Iba a misa todos los sábados. El cura me soltó el bozal. Estuve arrodillado en mi primera confesión, de mi primer orgasmo. Y eso me alejó de la religión”, contó Gerardo Romano.

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“Conocí mi cuerpo. Y me sentí echado. No aparecí más. Después a los 50 años terminé en Luján a las 8 de la mañana, fisurado, con unos amigos y me gustó ese paseo por Luján. Pasé por un confesionario y había un cura, muy viejito así, durmiéndose”, recordó.

Y siguió: “Me fui y me arrodillé y le dije, ¿me puedo confesar? Le hablé y me preguntó por mi situación. Le dije ‘tuve sexo múltiple, tomé drogas, participé de orgías…”.

image Gerardo Romano con Mario Pergolini.

La advertencia de Mario Pergolini a Gerardo Romano

Mario Pergolini se puso serio con Gerardo Romano y tiró un picante comentario. “Estoy viendo todos los recortes de mañana. Nada más. Estoy poniendo la cara porque como voy a salir en el video al lado tuyo mientras decís todo eso, estoy poniendo la cara para salir en todos los programas”, acotó el conductor.

“Me sacó la tarjeta y me dijo... Bueno, y después no volví más”, contó. Y cuando le preguntaron por el sexo múltiple, se explayó: “Múltiples, más de dos. Y podés también nonagésimo cuarta... Estuve en un lugar donde había 60 personas. No participé. Había mucha gente conocida, mucha gente conocida”, reveló Gerardo Romano.