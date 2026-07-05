No Seas Pavote Lomas de Zamora cumple 17 años: su incansable labor social

Una vez más, los responsables de la ONG No Seas Pavote de Lomas eligieron la Plaza Espora para el festejo del aniversario.

El aniversario número 17 de la ONG No Seas Pavote de Lomas de Zamora que se dedica a acompañar a los sectores más olvidados de la sociedad, se va a celebrar este jueves a las 11 en uno de los lugares que siempre ha sido el punto de encuentro, solidaridad y charlas: en la Plaza Tomás Espora de Temperley .

Bajo el concepto de "creemos en la fuerza transformadora del encuentro", se van a reunir una vez más justo en el año en que se cumple el 50 aniversario del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli , quien ha marcado el camino con su legado para que la ONG siga trabajando como el primer día.

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Angelelli fue asesinado por la última dictadura militar, pero dejó un inspiración para muchos como para los fundadores de No Seas Pavote que lo consideran su patrono. "Su vida, entregada a los pobres y a la construcción de una Iglesia comprometida con su pueblo, sigue iluminando nuestro camino", detallaron desde el espacio que además cuenta con distintas casas de contención y acompañamiento para hombres, mujeres y niños.

La Plaza Espora de Temperley siempre ha sido ese punto de encuentro con muchas personas en situación de calle. Allí no sólo han celebrado cumpleaños de la ONG, también las fiestas de fin de año para que nadie se sienta solo en esas fechas importantes.

"Hace 17 años caminamos junto a personas en situación de calle, construyendo comunidad desde el encuentro, la escucha, estando y amando", compartieron sobre el trabajo que hacen desde que Sebastián Ferrero y compañía fundaron la ONG.

Por eso, este jueves 9 de julio a las 11 todos se van a volver a encontrar en el mismo escenario: en Meeks 1400, justo frente a la estación Temperley del ferrocarril Roca. "Nos encontraremos para agradecer estos 17 años de camino compartido, recordar el testimonio de nuestro patrono y renovar el compromiso de seguir acompañando a quienes más lo necesitan".

"Nos duele, pero es semilla fecunda", es una de las frases que llevan como bandera para continuar con el acompañamiento y sobre todo con la escucha que necesitan tantas personas.

Los que se sumen al festejo aniversario se van a encontrar con una verdadera celebración siempre bajo el lema de "seguir construyendo comunidad, humanizando la calle y ponen la mirada en esos sectores que más lo necesitan.

El compromiso inquebrantable de la ONG No Seas Pavote

En estos 17 años, la ONG no dejó de trabajar en defender los derechos de las personas más vulnerables. Desde un principio, No seas Pavote apuntó a acompañar a esos sectores más olvidados de la sociedad y así fue como comenzaron con el proyecto que continúa intacto hasta hoy que se basa en "Humanizar la Calle", el cual apunta a estar presente no sólo con la ayuda, también con la escucha hacia las personas en situación de calle.

Respecto a las casas que se fueron creando se destaca el Centro Barrial Tinku que nuclea a los hombres en situación de calle y problemática de consumo, Teresita (para mujeres y niños víctimas de violencia), Guadalupe (casa de niños y niñas), Luján (casa de adolescentes) y Magdalena (para acompañar a las diversidades).

En cada uno de esos espacios que están en distintas localidades de Lomas, hay personas que necesitan de la ayuda solidaria que es por lo que trabajan incansablemente, los voluntarios de la ONG.

Para colaborar, acompañar y ser parte de este espacio avalado por una trayectoria intachable hay que seguir sus redes: @humanizarlacalle o en Facebook/No Seas Pavote ONG