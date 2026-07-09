Desde las 14, Lomas festeja el 9 de julio en la Plaza Grigera

Con música en vivo, números de baile y un tradicional guiso patrio. e l Día de la Independencia se va a festejar en Lomas de Zamora con un gran encuentro popular organizado por el Municipio en la Plaza Grigera .

"Amor por la Patria en Comunidad" es el nombre de la jornada gratuita para este jueves 9 de julio , desde las 14, en la histórica plaza ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 . Como en cada fecha patria , miles de vecinos y familias se unirán para compartir las tradiciones de nuestra tierra y disfrutar de la presentación de múltiples artistas.

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Los ballets folklóricos van a desplegar un recorrido por la música y las danzas populares. Mientras que el cierre estará a cargo de Orellana Lucca , el reconocido dúo santiagueño integrado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca que lleva más de 25 años de trayectoria y presentaciones en los principales festivales del país.

El momento más emotivo del festejo será con la entonación del Himno Nacional y también se repartirán porciones de guiso para que los vecinos coman algo rico mientras disfrutan de los espectáculos. Con el mate circulando de mano en mano y las banderas celestes y blancas flameando en la plaza, Lomas va a celebrar nuevamente el orgullo de ser argentinos .

La solidaridad volverá a estar presente ante la ola de frío. En un puesto en la plaza, el Municipio recibirá donaciones de ropa de abrigo, frazadas y alimentos no perecederos.

Orellana Lucca, el reconocido dúo que tocará en Lomas de Zamora

Manuel Orellana y Rodolfo Lucca integran el dúo santiagueño que lleva más de 25 años de trayectoria en la música popular y serán los invitados del lujo en los festejos del 9 de julio en Lomas.

Con 7 discos en su carrera, los artistas se consagraron en los festivales más importantes del país como Cosquín y Jesús María. También hicieron 3 tres giras por Europa en 2019, 2024 y 2025 con shows en Barcelona (España), Lousanne y Lucerna (Suiza), Basanno del Grappa (Italia), Toulouse y París (Francia), y cerrando su recorrida en Múnich y Colonia (Alemania).

En sus discos tuvieron como colaboradores a grandes artistas nacionales como León Gieco, Raly Barrionuevo, Abel Pintos, Dúo Coplanacu, Gustavo Chazarreta, Horacio Banegas, Demi Carabajal y Marcelo Mitre.