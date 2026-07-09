Desde las 14, Lomas festeja el 9 de julio en la Plaza Grigera

Con música en vivo, números de baile y un tradicional guiso patrio. el Día de la Independencia se va a festejar en Lomas de Zamora con un gran encuentro popular organizado por el Municipio en la Plaza Grigera.
El encuentro popular organizado por el Municipio tendrá baile, música y un guiso patrio. Se presentarán ballets folklóricos y el broche de oro está a cargo del dúo Orellana Lucca.
Con música en vivo, números de baile y un tradicional guiso patrio. el Día de la Independencia se va a festejar en Lomas de Zamora con un gran encuentro popular organizado por el Municipio en la Plaza Grigera.
"Amor por la Patria en Comunidad" es el nombre de la jornada gratuita para este jueves 9 de julio, desde las 14, en la histórica plaza ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700. Como en cada fecha patria, miles de vecinos y familias se unirán para compartir las tradiciones de nuestra tierra y disfrutar de la presentación de múltiples artistas.
Los ballets folklóricos van a desplegar un recorrido por la música y las danzas populares. Mientras que el cierre estará a cargo de Orellana Lucca, el reconocido dúo santiagueño integrado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca que lleva más de 25 años de trayectoria y presentaciones en los principales festivales del país.
El momento más emotivo del festejo será con la entonación del Himno Nacional y también se repartirán porciones de guiso para que los vecinos coman algo rico mientras disfrutan de los espectáculos. Con el mate circulando de mano en mano y las banderas celestes y blancas flameando en la plaza, Lomas va a celebrar nuevamente el orgullo de ser argentinos.
La solidaridad volverá a estar presente ante la ola de frío. En un puesto en la plaza, el Municipio recibirá donaciones de ropa de abrigo, frazadas y alimentos no perecederos.
Manuel Orellana y Rodolfo Lucca integran el dúo santiagueño que lleva más de 25 años de trayectoria en la música popular y serán los invitados del lujo en los festejos del 9 de julio en Lomas.
Con 7 discos en su carrera, los artistas se consagraron en los festivales más importantes del país como Cosquín y Jesús María. También hicieron 3 tres giras por Europa en 2019, 2024 y 2025 con shows en Barcelona (España), Lousanne y Lucerna (Suiza), Basanno del Grappa (Italia), Toulouse y París (Francia), y cerrando su recorrida en Múnich y Colonia (Alemania).
En sus discos tuvieron como colaboradores a grandes artistas nacionales como León Gieco, Raly Barrionuevo, Abel Pintos, Dúo Coplanacu, Gustavo Chazarreta, Horacio Banegas, Demi Carabajal y Marcelo Mitre.