Se viene el concurso literario internacional "Escribiendo en libertad"

En el marco del Año Internacional de la Educación, el Centro Cultural Mariano Moreno de Banfield lanzó el concurso literario internacional "Escribiendo en libertad" , una iniciativa que busca promover la lectura, la escritura y la creatividad. La inscripción permanecerá abierta hasta el 13 de julio.

Los trabajos deberán ser enviados al correo [email protected] y serán evaluados por un jurado integrado por los profesores Mariano Bucich, Jorge Rampinini y Cecilia Santoro, quienes analizarán tanto la calidad literaria de las obras como el correcto uso de la ortografía, la sintaxis y la puntuación. El fallo será inapelable.

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La propuesta está abierta a tres categorías: menores (hasta 12 años), jóvenes (de 13 a 18) y adultos (mayores de 18). Los participantes menores de edad deberán presentar una autorización firmada por su padre, madre o tutor responsable.

El concurso admite obras inéditas de narrativa y poesía, escritas en idioma español, con temático libre y que no hayan sido premiadas en otros certámenes. Además, quienes lo deseen podrán participar en ambos géneros, siempre que envíen cada trabajo en correos separados.

Se deberán incluir dos archivos en un mismo mensaje: uno con los datos personales del participante (nombre y apellido, documento de identidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, teléfono de contacto y, en caso de corresponder, la autorización para menores) y otro con la obra, identificada únicamente mediante un seudónimo. En el asunto del correo deberá consignarse "Concurso Literario: Escribiendo en libertad" junto con la categoría correspondiente.

En el caso de Narrativa, los textos no podrán superar las dos carillas tamaño A4, escritas en computadora con letra Times New Roman 12, interlineado doble y páginas numeradas. Para Poesía, el límite establecido es de 20 versos. En todos los casos, las obras deberán presentarse sin ilustraciones.

Cuándo se sabrán los resulados

Los resultados se conocerán el 30 de julio a través del correo electrónico, mientras que la entrega de premios y menciones tendrá lugar el 8 de agosto en el Teatro Maipú, ubicado en Maipú 380, Banfield.

La ceremonia se desarrollará bajo el lema "Celebramos la creatividad, la palabra y la libertad de escribir", y además de la premiación de los ganadores, contara con la participación de áureos locales y espectáculos musicales en vivo. El encuentro es organizado por el Centro Cultural Mariano Moreno junto con la Embajada de Paz.