Previenen inundaciones en Lomas con nuevas redes de desagües

El cambio climático genera fenómenos meteorológicos con mayor frecuencia. Con el objetivo de mejorar el sistema de desagües pluviales , acompañar el crecimiento urbano y prevenir inundaciones ante las fuertes lluvias , el Municipio avanza con las obras hídricas en distintos barrios de Lomas de Zamora .

En el cruce de las calles San Pedro Fernández, en Temperley , se viene desplegando la última etapa de un proyecto que contempla la instalación de 240 metros de nuevas cañerías para optimizar el escurrimiento del agua . Sobre San Pedro, entre Pringles y Fernández, se hizo el recambio del conducto existente por uno de mayor diámetro, lo que permitirá aumentar la capacidad de conducción de agua durante las lluvias intensas. Estas tareas ya terminaron y la cuadra fue repavimentada.

Mientras que en Fernández, desde San Pedro hasta Soler, se está incorporando un nuevo desagüe pluvial a la red actual para potenciar el drenaje y beneficiar particularmente el entorno de la Plaza La Algodonera . En estos momentos, las cuadrillas avanzan la instalación de las cañerías y la posterior reconstrucción del pavimento de hormigón. El proyecto incluye la colocación de cámaras de inspección y cuatro nuevos sumideros distribuidos a lo largo de ambas cuadras.

Otro frente importante de obras tiene lugar en Albertina y Santa Marta con trabajos sobre más de 40 cuadras que incluyen la reconstrucción y el perfilado de desagües, limpieza integral de los conductos, ejecución de sumideros de tierra, la instalación de cañerías en cruces de calles y la mejora de los accesos a los domicilios. Las acciones abarcan el cuadrante delimitado por las calles Eibar, O'Higgins, El Pampero e Iparraguirre.

El Plan de Infraestructura Hídrica también avanza en Lamadrid con la colocación de conductos pluviales de 600 y 800 milímetros de diámetro sobre las calles Arana Goiri, Bustos, Euskadi y Homero, abarcando todo el tramo comprendido entre Cañuelas y Cafayate. Además, se están reconstruyendo los sumideros en las esquinas para evitar que se acumule el agua y pueda escurrir más rápido. Por su parte, en el Barrio El Corcho pusieron 600 metros de cañerías domiciliarias con sus respectivas cámaras para fortalecer el drenaje y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Nuevas máquinas para reforzar la limpieza en Lomas de Zamora

Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, el Municipio de Lomas financió la compra de 7 retroexcavadoras y una excavadora de largo alcance para reforzar los operativos del programa Lomas Limpia y la capacidad de respuesta en relación al mantenimiento de arroyos, zanjones y cuencas para que el agua circule con fluidez.

El intendente Federico Otermín también anunció el envío de una ordenanza para crear la Agencia de Cuencas y tener más herramientas para prevenir y abordar contingencias climáticas en articulación con las áreas de gestión y el Comité Operativo de Emergencias.