El tanque de Villa Hipódromo: casi un siglo de historia en Lomas de Zamora

En el marco del Día Mundial del Agua , que se conmemora cada 22 de marzo, en Lomas de Zamora sobresale una estructura histórica: el tanque de agua ubicado entre las calles Matheu y Alberti, en Villa Hipódromo . Construido hace casi un siglo y actualmente en desuso, el imponente depósito aún forma parte de la memoria del barrio.

Según la información brindada por la Biblioteca Ingeniero Agustín González de AySA , la construcción del tanque (identificado en publicaciones de Obras Sanitarias de la Nación como “tanque tipo silo de la calle Alberti”) se realizó entre 1930 y 1931. En aquel entonces, el servicio de agua potable en la zona estaba a cargo de la Compañía de Aguas Corrientes de la Provincia de Buenos Aires, hasta que en 1944 pasó a depender de Obras Sanitarias de la Nación.

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Con una altura aproximada de 25 metros y construido completamente en material, el tanque fue, durante décadas, clave para el abastecimiento de agua potable en el distrito. Desde allí se distribuía el servicio a Villa Hipódromo y otros barrios cercanos de Lomas de Zamora .

Con una altura aproximada de 25 metros y construido completamente en material, el tanque fue, durante décadas, clave para el abastecimiento de agua potable en el distrito.

Lo cierto es que la historia del tanque también vive en la memoria de los vecinos. Juan Manuel Bríncula, quien reside a pocos metros de la estructura, contó que su familia estuvo vinculada a la obra desde sus inicios. “Mi abuelo ayudó a construir el tanque, a principios de la década del ’30, como así también el asfalto de la calle”, relató.

039d1090-9b00-4015-a58d-952e0d0f32cb El tanque de agua se transformó en un punto de referencia para Villa Hipódromo y todo Lomas de Zamora.

Bríncula destacó, además, la importancia que tuvo el depósito durante muchos años para la vida cotidiana del barrio. “Este tanque era muy importante porque abastecía de agua a prácticamente todo Villa Hipódromo y otras localidades de Lomas de Zamora. Quedó en desuso hace aproximadamente tres décadas”, explicó con cierta nostalgia al observar el coloso cilíndrico.

Mi abuelo ayudó a construir el tanque, a principios de la década del ’30, como así también el asfalto de la calle Mi abuelo ayudó a construir el tanque, a principios de la década del ’30, como así también el asfalto de la calle

Miguel Ángel Moreno, chapista del barrio, también recordó la relevancia que supo tener el tanque: “Un cliente me comentó que el tanque había sido inaugurado por Eva Perón. Con el paso del tiempo dejó de utilizarse y solamente quedó la estructura de pie”.

bc13f69d-9c26-475d-933f-c53428597a9c Los vecinos de Lomas de Zamora recuerdan con nostalgia las épocas en donde el tanque abastecía de agua a varias localidades.

La presencia de Eva Perón en Lomas de Zamora

De acuerdo con registros históricos recopilados por AySA y el Museo Evita (que forma parte integral del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón), Evita visitó Lomas de Zamora el 26 de junio de 1948 para participar de un acto vinculado a la inauguración de obras de provisión de agua corriente en la zona. Según la agenda publicada por el Diario Democracia en aquel momento, la actividad incluyó “trabajos de provisión de agua a las localidades de Villa Turdera y Villa Galicia”.

944c892d-7376-4062-b7e3-4d0f97ced42f Eva Perón en su visita a Lomas de Zamora, en junio de 1948.

"Yo, una mujer más del pueblo, doy gracias a Dios porque el General Perón y los descamisados me dan la oportunidad magnífica de sentirme inmensamente feliz cuando llevo un poco de alegría a aquellos a quienes la fortuna no los ha favorecido, cuando llevo un poco de justicia a aquellos a quienes durante tantos años se les había negado. Y así como hoy el gobierno del General Perón trae el agua a Lomas de Zamora, la ayuda social no ha querido estar ausente en esta simpática población, llegando con sus subsidios para los necesitados", expresó en aquel acto, donde también aprovechó la visita para entregar una ambulancia al Hospital Gandulfo.